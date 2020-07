Urkullu apuesta por incrementar un 30% la inversión en prevención y atención ante la violencia contra las mujeres

Publicada el 04/07/2020 a las 16:58 Actualizada el 04/07/2020 a las 17:24

El lehendakari y candidato a la reelección del PNV, Iñigo Urkullu, ha fijado como objetivo jeltzale situar a Euskadi entre "los ocho países europeos con mayor igualdad de género" y, para ello, se ha comprometido a incrementar en un 30% la inversión del Gobierno Vasco en prevención y atención ante la violencia contra las mujeres, informa Europa Press.

Urkullu ha participado este sábado en Bilbao en un acto de campaña centrado en la igualdad en el que ha estado acompañado de la exparlamentaria Inmaculada Boneta y la candidata por Bizkaia en las elecciones del 12 de julio Maitane Ipiñazar.

En su intervención, Urkullu ha subrayado que la igualdad es "un objetivo de primer nivel" en el programa del PNV y ha advertido de que se trata de una cuestión que "corresponde a todas y todos, empezando desde el hogar y llegando a todos los ámbitos relacionales: educación, mundo laboral, tiempo libre...". Tras considerar el trabajo por la igualdad como un trabajo "común, de equipo", ha incidido en que ésa es "la condición necesaria para una igualdad de oportunidades real y es la base de la cohesión social".

En esta línea, se ha comprometido a priorizar la aprobación en el Parlamento Vasco de la modificación de la ley para igualdad y la lucha contra la violencia machista y ha situado como objetivo "consolidar el avance en materia de igualdad, dar respuesta a los nuevos desafíos y seguir dando pasos firmes contra la violencia machista".

Cinco compromisos

Entre los cinco compromisos que ha asumido el PNV de cara a la nueva legislatura, Urkullu ha situado como número uno lograr lo que ha definido como "pacto de país" para convertir el trabajo por la igualdad y por una vida libre de violencia machista en un "gran pacto de país". "Reforzar las alianzas entre instituciones, empresas, medios de comunicación y todos los agentes sociales", ha añadido.

Como segundo objetivo, ha situado el de avanzar hacia una sociedad "sin violencia machista" y se ha comprometido a incrementar en un 30% de la inversión del Gobierno Vasco en prevención y atención ante la violencia contra las mujeres.

En lo referido a educación y coeducación, ha apostado por reforzar el trabajo en igualdad en el ámbito educativo desde edades tempranas a través del programa Nahiko y la implementación del Plan para la coeducación.

En cuarto lugar, Urkullu ha abogado por situar los cuidados en el centro e impulsar la conciliación. Para ello se ha comprometido a "reforzar la atención de 0 a 3 años y los servicios de atención a personas dependientes", así como a "explorar nuevas vías para que más hombres se dediquen a los cuidados de la infancia y las personas dependientes".

Como quinto y último compromiso jeltzale, ha situado el de potenciar la estrategia contra la brecha salarial. "Nuestro compromiso es reforzar esta vía e impulsar la autonomía económica de las mujeres", ha sostenido.

"La igualdad es un elemento clave en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Estrategia Euskadi Basque Country. La igualdad debe formar parte de la tarjeta de presentación de Euskadi en el mundo. No hay cohesión social, no hay desarrollo sostenible, sin igualdad. Nuestro objetivo es situarnos entre los ocho países europeos con mayor igualdad de género. Lo digo aquí y me comprometo; es un objetivo de país, un objetivo con mayúsculas", ha finalizado.

Por su parte, la candidata por Bizkaia Maitane Ipiñazar ha valorado el "compromiso real con la igualdad entre hombres y mujeres" que ha realizado el PNV y que continuará haciendo en el futuro. Asimismo, ha agradecido a las mujeres que han luchado por "la política y la igualdad" y ha mostrado su deseo personal de "continuar" con esa lucha.

Por último, Inmaculada Boneta ha recordado la trayectoria y labor de las cinco primeras parlamentarias vascas durante la primera legislatura y ha destacado el incremento de la presencia de mujeres en la Cámara vasca hasta el 50% actual, así como el hecho de que se considere ya "la igualdad de género como algo que está en la calle y no sorprende a nadie". Entre los retos de toda la sociedad de cara al futuro, la exparlamentaria ha apostado por la "erradicación total" de la violencia "vergonzosa y criminal que provoca la muerte de mujeres por el mero hecho de ser mujeres".