Corinna Larsen declaró que Juan Carlos I le dio 65 millones "por gratitud y por amor" y no para esconder el dinero

Publicada el 05/07/2020 a las 12:16 Actualizada el 05/07/2020 a las 13:19

Corinna Larsen, con la que el rey emérito mantuvo una relación, ha declarado ante la justicia suiza que Juan Carlos I le transfirió 64,8 millones de euros en 2012 "no para deshacerse del dinero", sino "por gratitud y por amor" y para garantizar "su futuro y el de sus hijos", según afirmó ante el fiscal Yves Bertossa en una declaración la que ha tenido acceso El País. Este testimonio tuvo lugar el pasado 19 de diciembre de 2018 en la sede de la Fiscalía de Ginebra. Tanto Larsen, como el gestor del rey emérito, Arturo Fasana, y el abogado Dante Canónica continúan siendo investigados por el presunto cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca, un delito de blanqueo agravado de capitales y penado con hasta cinco años de cárcel.

La Justicia española espera desde hace meses esta declaración ante la Fiscalia suiza, que no la ha enviado por la negativa de Larsen. La ley helvética permite que los investigados recurran el envío de sus declaraciones a otros países. En ese país, al igual que en España, las personas que acuden a declarar en calidad de investigados tienen derecho a no decir la verdad.

La empresaria alemana también apuntó en este misma declaración, tal y como publica este domingo El País, que el rey emérito "en ningún momento dijo que quisiera deshacerse de ese dinero. Ignoro si había declarado estos activos al fisco español. Había oído hablar vagamente de una amnistía fiscal en España, pero como no vivo en ese país no conozco los detalles". Larsen se refiere a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que finalmente el Tribunal Constitucional anuló en 2017.

"Me acuerdo de que Juan Carlos I quería transferirle sus activos de manera irrevocable. No creo haberle dicho a Corinna que el rey lo hacía para deshacerse de sus activos", sentenció Canónica, corroborando la versión de Larsen, que también afirmó desconocer el origen del dinero. "En las conversaciones con el banco Gonet o con Canónica se me explicó que venía de una donación del rey Abdalá en favor de Juan Carlos I. No me explicaron la razón de esa donación, pero se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Medio. Juan Carlos I no me había hablado de esto previamente. Era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas", declaró la examiga del emérito según informa El País.

La Fiscalía suiza considera que este dinero es fruto de una comisión por la construcción del AVE a La Meca, así como la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una investigación contra el rey emérito por el supuesto cobro de la comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de estas obras en favor de un conglomerado de empresas españolas.

La Fiscalía del Supremo investiga a Juan Carlos de Borbón

Estas declaraciones de Corinna ante la justicia suiza llegan dos años después de que unos audios suyos destaparan la supuesta implicación de Juan Carlos I en el cobro de comisiones millonarias por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca, el rey emérito se ha convertido oficialmente en objeto de investigación penal. En una decisión inédita avalada por la fiscal general del Estado y acordada con Anticorrupción, el caso pasa ahora a manos de la Fiscalía del Supremo. Y ocurre así porque una de las "personas involucradas en los hechos investigados" –lo dice la nota oficial– es el rey emérito, aforado ante el alto tribunal. Tras el comunicado con que, recién iniciado el estado de alarma, la Zarzuela reconoció el 15 de marzo la tenencia de fondos opacos por parte del anterior monarca, el paso dado por el equipo de la fiscal Dolores Delgado abre lo que parecía una puerta cerrada de por vida. Y esa puerta conduce al todavía remoto aunque ahora posible escenario de que Juan Carlos de Borbón acabe en el banquillo por dos delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La adjudicación de la segunda fase de la construcción del AVE del desierto –el tramo entre las ciudades de Medina y La Meca– a un consorcio de empresas españolas se anunció en octubre de 2011. Tanto la mayor parte de los juristas como los dos grandes partidos, PSOE y PP, interpretan que nada que sucediera durante su mandato como jefe del Estado podría sentarle frente a un tribunal. Pero ahora disminuyen sus opciones de salir indemne si la investigación constata que existió el cobro de comisiones multimillonarias por el tren saudí o incluso si solo confirma que el rey emérito manejó o sigue manejando fondos opacos a través de una fundación del paraíso fiscal de Panamá. Fondos que nunca hayan sido declarados a la Hacienda española.