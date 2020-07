Idoia Mendia rechaza un tripartito de izquierdas: "Ni EH Bildu va a votarme a mí como Lehendakari ni yo a Iriarte"

Publicada el 06/07/2020 a las 11:41 Actualizada el 06/07/2020 a las 12:04

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha rechazado la posibilidad de conformar un tripartido de izquierdas tras las próximas elecciones de Euskadi del 12 de abril porque no comparte "bases éticas sólidas" con EH Bildu, que según la socialista todavía no ha condenado los asesinatos de ETA. "EH Bildu no va a votar a Idoia Mendia como Lehendakari, ni yo voy a votar a Maddalen Iriarte como Lehendakari", ha asegurado.

Además, ha recordado que su partido "ha condenado el GAL desde siempre" y ella, nada más ser elegida para liderar el PSE-EE, fue al homenaje del dirigente de HB Santiago Brouard, asesinado por esta organización terrorista. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que no pactará, "en ningún caso, con quien no tenga ninguna propuesta para sacar a Euskadi de la crisis y, por supuesto, con quien comparta los principios éticos del PE-EE".

Si fuera Lehendakari, según ha asegurado, convocaría tres mesas: la de diálogo social, la de diálogo civil y la mesa interinstitucional para, luego, "pasados a limpio todos los deberes escuchados" en esos foros, convocar a los partidos con representación en el Parlamento. En todo caso, ha asegurado que los escaños que consiga su partido servirán "para dar estabilidad, tranquilidad, moderación y para la recuperación económica".

"Nosotros hace cuatro años tuvimos un resultado muy pobre, pero tuvimos un gran sentido de país, y lo pusimos a disposición de Euskadi y logramos que fueran los escaños más útiles. Conseguimos dar estabilidad, llevamos la moderación al Gobierno y hemos conseguido en estos cuatro años crecimiento económico y niveles de empleo bastante buenos", ha manifestado. Por ello, ha dicho que el reto es "cómo se centra el Gobierno en lo importante y fortalecer la sanidad, y volver a retomar la senda del empleo y el crecimiento económico" con la crisis del covid-19.

La líder de los socialistas vascos ha apostado por los acuerdos, estén en el Gobierno o en la oposición, "para sacar, entre todos, a Euskadi de esta crisis". "Tiene que ser nuestro primer objetivo", ha apuntado. Por ello, cree que "el enfrentamiento entre partidos no lleva a ningún lugar". "En esta última legislatura hemos asistido a cómo los partidos de la oposición tenían una visión bastante cortoplacista, electoralista, y ha impedido alcanzar acuerdos en el interés general de Euskadi. Y hay muchas reformas que se nos han quedado que hay que recuperar en esta legislatura, pero creo que, por responsabilidad de país debemos dejar a un lado los intereses electorales, una vez que pase el 12 de julio", ha añadido.

Asimismo, ha emplazado a "arrimar el hombro todos en un marco de acuerdos de recuperación económica y social en Euskadi, independientemente de cómo se forme el Gobierno". No obstante, ha apuntado que, en algunas formaciones, ve "un regreso a los años 90, en otras bastante frivolidad y otras que habrá que ver si son capaces de acordar o no". "En esta legislatura hemos visto muchos amagos, pero, cuando llega el momento de la verdad, les entra el vértigo", ha indicado. Tras recordar que al PSE-EE se le acusa siempre de acordar, ha subrayado que "es lo que la ciudadanía demanda y lo que este país necesita", lo que no significa que desistas de tu ideología.

Todo pasa por el PSE-EE

Idoia Mendia ha afirmado que la única forma de tener políticas progresistas y de izquierdas en el Gobierno "es votando al PSE-EE" porque, salvo que haya un Gobierno entre nacionalistas, EH Bildu y PNV, "todas las posibilidades" pasan por los socialistas.

"Si miramos ese tripartito, con el que anda dando vueltas Elkarrekin Podemos, vemos claramente que ni EH Bildu va a votar a Idoia Mendia como Lehendakari, ni yo voy a votar a Maddalen Iriarte como Lehendakari", ha manifestado. Además, ha recordado que, "lamentablemente en este país", esta formación "no ha hecho los deberes respecto a leer la página de nuestra historia reciente". "En tanto en cuanto no se den unas bases sólidas compartidas éticamente, no hay posibilidades (de acuerdo)", ha aseverado.

"Reconocimiento" de las víctimas del GAL

Sobre el emplazamiento de EH Bildu a condenar el GAL, Mendia ha destacado que el PSE-EE "ha condenado el GAL desde siempre". "Y yo, a los dos meses escasos de ser secretaria general del PSE-EE, fui al homenaje de Santiago Brouard. Siempre he sido muy contundente y he trabajado por el reconocimiento de las víctimas del GAL, que están reconocidas en la Ley de Víctimas del Terrorismo, pero es verdad que requieren de un acento especial porque han estado más olvidadas que las víctimas de ETA", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que, cuando ella fue consejera de Justicia y responsable de los derechos humanos en el Gobierno Vasco, puso en marcha un decreto para reconocer a un grupo de víctimas (de abusos policiales), de las que "nadie se había acordado en los últimos 50 años en Euskadi". "No se puede acusar al Partido Socialista de no estar del lado de las víctimas, de no trabajar por su reconocimiento. Aquellos que tienen más deberes pendientes son aquellos que no son capaces de reconocer la injusticia del asesinato, o bien por una razón de estado o por una razón política", ha añadido.

Idoia Mendia ha señalado que el rechazo del PSOE a una comisión de investigación sobre el GAL se debe a que este tipo de foros "no son útiles" para las víctimas porque "lo que necesitan es reparación, verdad y justicia". "Y la verdad y la justicia se establecen en los tribunales. Yo creo que, si alguien considera que el informe de la CIA aporta algún dato que no se conocía hasta ahora, hay que llevarlo ante la justicia, ponerlo en conocimiento de Fiscalía y que se instruya un procedimiento judicial", ha manifestado. Mendia ha añadido que "ya se sabe para qué sirven las comisiones de investigación parlamentaria, sobre todo en el Congreso y sobre todo en estos climas políticos" que existen últimamente.

"Legitimidad" del nuevo Gobierno sea cual sea la participación

La candidata a lehendakari del PSE-EE ha afirmado que todo deben ser conscientes de las circunstancias que se viven en esta elecciones, con la pandemia del coronavirus y tras un confinamiento, lo que hace que los comportamientos de las personas varíen. "Todo influye en torno al miedo a la baja participación. Lo que sí quiero decir es que, sea la participación alta o baja, el Gobierno y el Parlamento que salgan de esas urnas tienen la misma legitimidad que el de hace cuatro u ocho años", ha precisado.

Según ha subrayado, "los ciudadanos son libres para acudir a las urnas o no" y se contarán los votos que haya en las urnas el 12 de julio. En este sentido, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar. "No es lo mismo una salida por la izquierda que una salida por la derecha a esta crisis. Tenemos que hacer una salida justa, que no deje a nadie abandonado a su suerte", ha asegurado.

A su entender, la pandemia ha puesto de relieve "la fortaleza de los servicios públicos". "Por lo tanto, las derechas y las izquierdas existen, en el última crisis se rescató a los bancos y en esta se ha rescatado a las personas, a las pequeñas empresas y a los autónomos. Por tanto, no es el mismo que esté Mariano Rajoy o que esté Pedro Sánchez en el Gobierno de España", ha apuntado.

Idoia Mendia ha admitido que ha habido una crisis y una caída de la recaudación, por lo que la previsión de ingresos con la que cuentan el Gobierno Vasco y el conjunto de las instituciones vascas se ha visto "muy mermada". Por ello, cree que hay que actuar "en diversos frentes", como atender los urgente y sostener los servicios públicos, además de ayudar a los sectores más afectados. Además, ha dicho que Euskadi tiene capacidad de endeudamiento porque tiene el Concierto Económico y es una comunidad autónoma con cuentas saneadas.