Simón, sobre el confinamiento en Lleida: "Es un acto valiente aunque me hubiera gustado que lo hubieran hecho antes"

Publicada el 06/07/2020 a las 19:30 Actualizada el 06/07/2020 a las 19:54

El director del CCAES, Fernando Simón, ha valorado este lunes en rueda de prensa la evolución del brote registrado en Lleida después de que la Generalitat decretará este sábado el confinamiento de la comarca del Segrià. “Es un acto valiente aunque me hubiera gustado que lo hubieran hecho antes”, ha comentado el doctor, que ha mostrado preocupación sobre el número de ingresados en el Hospital de Lleida a raíz de este brote, si bien indica que es lo esperado y que la capacidad del hospital aún no ha sido rebasada: “En esta situación hay que ser sensible, y a toro pasado es fácil decir que se hubiera sido antes, pero es fácil tomar este tipo de decisiones”. Un brote que, si bien se estipulaba que podría tener relación con el de Huesca por su cercanía en el tiempo y similares condiciones, no se puede asegurar su vinculación: “No creo que podamos llegar a probar una hipótesis en un lado u otro”, ha concluido el director.

Simón ha mostrado preocupación por el resto de brotes surgidos a lo largo del territorio español, si bien indica que se están controlando correctamente, aunque algunos están alcanzando un volumen de casos “muy por encima de lo deseable”. Sin embargo el doctor ha valorado que, si la respuesta de las comunidades se sigue manteniendo al nivel actual, y mientras se siga identificando el origen de los contagios, no será necesario tomar ninguna medida supracomunitaria. “Si los brotes se siguen controlando como se están controlando ahora es muy probable que no haga falta, al menos en el corto plazo, tomar medidas supracomunitarias, digamos de Estado”, ha comentado.

El director del CCAES ha valorado la decisión del gobierno gallego de confinar únicamente durante cinco días el brote de A Mariña. Una decisión controvertida, ya que se aleja de las cuarentenas de 14 días establecidas a lo largo de pandemia, tiempo estimado de aparición de síntomas, y que terminaría a escasos días de la votación del 12 de julio. “Cinco días desde luego es un periodo en el que se tiene que seguir muy estrechamente y con mucho cuidado la evolución, y entiendo que se tiene que decidir al cuarto o al quinto día si se tiene que extender ese periodo o no, como mínimo”, ha incidido Simón. “Mi percepción es que la valoración desde luego se tiene que hacer con muchísimo cuidado para ver si hay o no que extenderlo en ese periodo de tiempo”.

El doctor también ha hecho hincapié el brote de Ordizia, situado en el País Vasco, el cual tiene su origen en casos importados de otra comunidad autónoma, y el cual ha evolucionado hasta convertirse en un brote familiar-comunitario. “El País Vasco está actuando de forma contundente, con un interés de realizar el máximo de test alrededor del brote, y habrá que ver su evolución a lo largo de los días”, ha valorado el director.

Sobre los fallecidos en residencias: “No podemos hacer que una persona a la que se le pone una foto en el periódico sea más importante que la que no sale en un periódico”

El doctor, preguntado otra vez sobre la cifra de fallecidos en residencia, ha vuelto a indicar que es competencia de las comunidades aportar esos datos y que los ofrecidos por el Ministerio ya incluyen a todos los fallecidos en las residencias, si bien no los separa del total. Sin embargo el doctor parece mostrar cierto hartazgo sobre la cuestión, y ha indicado que “los datos de fallecidos nunca son meras estadísticas”. “Los datos no son cifras dadas al azar, no podemos hacer que una persona a la que se pone en una cara y a la que se le pone una foto en el periódico sea más importante que la que no sale en un periódico. Todos son importantes”, ha incidido.

Simón también ha valorado el papel de los asintomáticos en la pandemia, y si bien ha vuelto a remarcar que la información hasta ahora es reducida, todo parecería indicar que su capacidad de transmisión es reducida, aunque todavía es difícil estimarlo. "No lo sabemos ni nosotros ni nadie. Será una información de gran valor", ha añadido.

Sobre la actualización del estudio de seroprevalencia, presentada este mediodía, el director indica que los resultados muestran una menor transmisión y una menor presencia de anticuerpos circulantes, aunque ello no tendría por qué conllevar la perdida de inmunidad, ya que las células de memoria podrían generar anticuerpos en contacto con el virus.