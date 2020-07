El nuevo responsable de la información regional en RTVE dimite antes de tomar posesión

Publicada el 07/07/2020 a las 12:00 Actualizada el 07/07/2020 a las 14:08

"No sé si Nacho llegará a tomar posesión", decían a infoLibre desde RNE la pasada semana. Y así ha sido. Este lunes debía haber tomado posesión del cargo de director de Centros Territoriales Ignacio Miramón pero el periodista, en lugar de viajar a Madrid desde su residencia en València, dirigía una carta a Enric Hernández, el máximo responsable de los servicios informativos de RTVE, en la que renunciaba al puesto "al considerar que el proyecto propuesto no coincide con mi concepto de radio televisión pública", según el escrito de renuncia al que ha tenido acceso el periódico Valencia Plaza. "Acepté el reto de asumir esta dirección –continúa– con la intención de poder aplicar algunas medidas del Plan Estratégico en el que he trabajado durante los últimos años. Pero en el contexto actual, considero imposible implementarlas. Espero que, con mi renuncia, el nuevo director de Informativos pueda elegir a su propio equipo y le deseo lo mejor porque su suerte será la de tod@s. Yo seguiré, como siempre, trabajando en mi pasión, la radio pública".

Miramón desempeña la coordinación de deportes para RNE en la Comunitat Valenciana, y ha sido durante los últimos cinco años presidente del Consejo de Informativos de RNE. En el seno de la emisora pública su renuncia al cargo para el que había sido designado se inscribe en la sucesión de acontecimientos iniciados con la destitución de la directora de RNE, Paloma Zuriaga, y el director de Informativos, Raúl Heitzmann, tras la cual dimitieron la directora de Centros Territoriales, Cristina Ortiz, y la subdirectora, Alejandra Martínez; estas dimisiones fueron contestadas con cartas de apoyo de los directores y jefes de Informativos de todos los Centros y, en paralelo con la renuncia del director de Radio 5, Fernando Martín.

"Se vive una descomposición total, de la que aún se conocerán nuevos capitulos –dice a infoLibre una fuente interna de toda solvencia–, están intentado sacar a Enric del foco con el nombramiento del nuevo director de Informativos de TVE, y la paralización de los cambios que anunciaban en Centros Territoriales, pero es que esto ha entrado en una deriva terrible: cada decisión que toma, provoca un incendio, que no hace sino aumentar cuando intenta apagarlo; pasó con el cambio de La Mañana y la desaparición de Los Desayunos, sin tener un plan B; no es que haya resistencia interna al cambio, es que Hernández está realizando una gestión pésima, con autoritarismo y sin conocer la empresa. Hace lo que quiere". "Rosa María Mateo, sin un Consejo de Administración que temple las decisiones, aparta a quien la molesta –agrega esa fuente–. Ocurrió con Begoña Alegría y ha ocurrido con Paloma Zuriaga, que llevaba meses sin entrar en las reuniones del Comité de Dirección, cuando, como directora de RNE, era una presencia obligada. Es una gestión irresponsable, caprichosa, falta de calidad, falta de reposo; no se ha valorado en la dirección si los proyectos en marcha eran válidos, o no...".