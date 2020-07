Feijóo ignora al juez y evita pedir la autorización obligatoria para aislar a 71.000 personas

Publicada el 07/07/2020 a las 22:40 Actualizada el 07/07/2020 a las 22:44

El confinamiento de la comarca lucense de A Mariña, decretado el pasado sábado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no tiene la preceptiva autorización judicial.

El Ejecutivo gallego, según fuentes consultadas por infoLibre, ni siquiera la había solicitado este martes, aunque podría hacerlo estemiércoles, el cuarto de los cinco días de confinamiento ordenados por la Xunta para tratar de frenar el brote sin control de la covid-19 detectado en la comarca gallega.

La eficacia legal de una orden autonómica de confinamiento, se trate de un edificio, de un municipio o de una comarca, sólo tiene lugar si un juez ratifica la medida. Por eso la Xunta, como la Generalitat de Cataluña, está obligada legalmente a solicitar la autorización de un juez, cosa que este martes el Gobierno de Núñez Feijóo no había hecho. Los 71.000 habitantes de la comarca de A Mariña, en la costa lucense, permanecen confinados desde la medianoche del sábado al domingo sin que un juzgado haya dictado la correspondiente autorización.

En el caso de la comarca catalana del Segrià fue el juzgado de instrucción número 4 de Lleida, en funciones de guardia, el que ratificó el confinamiento a petición de la Generalitat. Lo hizo el sábado, el mismo día que el Govern de Quim Torra se lo pidió.

La legislación vigente fuera del estado de alarma establece que es la Justicia la que tiene que autorizar o ratificar las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes para la salud pública e impliquen privar o restringir la libertad u otro derecho fundamental.

En el caso catalán, el auto judicial ratificó la vigencia de la resolución del Govern durante 15 días naturales, así como la posibilidad de dictar prórrogas. Validó la orden de prohibir la entrada y salida de la comarca del Segrià así como la capacidad sancionadora contra aquellos ciudadanos que no cumplan las restricciones de movilidad.

La ausencia de autorización judicial compromete la legalidad del confinamiento decretado en Galicia, así como cualquier sanción que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan dictar contra las personas que incumplan las normas establecidas por el Gobierno de Feijóo.

Desde el primer día el confinamiento de A Mariña —que incluye los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove— ha sido objeto de una fuerte controversia. En primer lugar porque tiene lugar en la recta final de la campaña de las elecciones del 12 de julio y en segundo porque los expertos consideran que no existe ninguna justificación para un confinamiento de cinco días, un período demasiado corto como para controlar los contagios porque el virus tiene un periodo de incubación de dos semanas.

Este martes el presidente Feijóo aseguró que la jornada electoral del próximo domingo 12 de julio se mantiene “sin ningún tipo de modificación” y apeló a sus adversarios políticos a “ser responsables” y “no meter miedo a la gente”.

“Meter miedo a la gente para que no vaya a votar es un tic antidemocrático que me preocupa”, aseguró en declaraciones a los medios acompañado por el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, tras la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta durante la pandemia y en la que se abordó la situación de A Mariña lucense.

Alcaldes de la comarca afectada, donde se registra un brote con 131 casos —de ellos 10 ya se han curado— aseguraron en la tarde del martes que la evolución es “positiva” con la disminución de casos nuevos —tres detectados en las últimas 24 horas, frente a los 22 de la jornada anterior—, mientras que acusaron a la Xunta de maquillar los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

La situación en Lugo ha dividido a los candidatos a la Presidencia de la Xunta. Los del BNG (Ana Pontón) y el PSdeG -PSOE (Gonzalo Caballero) han puesto sobre la mesa la conveniencia de suspender los comicios mientras que su colega de Galicia en Común (Antón Gómez-Reino) no lo considera necesario. La situación es tan confusa que el presidente de la Xunta ha dejado a criterio de las personas en cuarentena la decisión de acudir o no a votar el domingo y en plena campaña hay hasta ocho candidatos a escaño en el Parlamento de Galicia que en estos momentos permanecen confinados en la comarca afectada or el brote fuera de control.

