Sánchez descarta una coalición con el PP recordando que en Grecia los socialistas se hundieron al pactar con la derecha

Publicada el 08/07/2020 a las 09:46 Actualizada el 08/07/2020 a las 10:01

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles formar una gran coalición con el Partido Popular recordando que, en Grecia, el PASOK "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país. Sánchez se ha expresado así en una entrevista concedida al Corriere Della Sera, recogida por Europa Press, coincidiendo con el encuentro que el jefe del Ejecutivo mantendrá este mismo miércoles con el presidente italiano, Giuseppe Conte.

En la misma, Sánchez ha respondido de esta forma al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste asegurase que a España le iría muy bien con un Gobierno a la alemana, y que englobase a socialistas y populares. "Casualmente el PP habla de una gran coalición solo cuando la primera fuerza es el partido socialista", ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha recordado el caso griego para justificar su postura. "¿Sabes por qué el PASOK, el partido socialista griego, casi ha desaparecido? Porque formó la gran coalición con la derecha, tal como Grecia estaba pidiendo medidas sociales", ha aseverado.

En esta línea, Sánchez ha reivindicado la fuerza del PSOE respecto a otras formaciones socialistas en Europa asegurando que la formación que lidera ha sido capaz de captar la frustración e indignación de los jóvenes y leer el panorama político.

La derecha vio en la pandemia una "oportunidad" para tumbar al Gobierno

"Si nos hubiéramos encerrado en el aparato y en los acuerdos de poder, habría sido muy diferente. Me preguntan por qué no hay en España un partido ecologista. En realidad lo hay: somos nosotros. Así como somos el partido de los derechos de las mujeres", ha argumentado. En este contexto, Sánchez también ha cargado contra la oposición ejercida durante la crisis del coronavirus por el partido que preside Pablo Casado, al que ha acusado de utilizar la pandemia para tratar de tumbar al Gobierno.

"He buscado la unidad con los gobiernos regionales y los agentes sociales, y lo he encontrado. Lo busqué con los partidos de la derecha, que en cambio vieron en la emergencia la oportunidad de derribar al Ejecutivo. Un enfoque incomprensible. Aquí el único enemigo público era el virus", ha apuntado. Sánchez ha reivindicado la coalición de Gobierno con Unidas Podemos, que ha calificado de sólida, destacando también las diferencias entre ambas formaciones. "Sus raíces son distintas a las nuestras; se hunden en el comunismo, no en el reformismo", ha añadido.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha destacado "la evolución del comunismo español" que, a su juicio, "ha permitido aplicar plenamente la Constitución, incluido el reconocimiento del Rey". En esta línea, Sánchez también se ha referido a su relación con Felipe VI. "Continuamos reuniéndonos una vez a la semana. Tenemos una relación muy estrecha", ha sostenido, para después destacar que, pese al protocolo, el monarca se dirige a él de forma cercana. "A un rey no se le habla de tú. Pero él lo hace conmigo. Somos de la misma generación", ha asegurado.

Por último, el jefe del Ejecutivo también se ha referido a la cuestión catalana para defender su apuesta por el diálogo. "Es posible y necesario", ha insistido, para después dejar claro que éste debe estar siempre "dentro de la Constitución".