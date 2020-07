Publicada el 09/07/2020 a las 17:04 Actualizada el 09/07/2020 a las 17:28

Alcaldes de A Mariña esperan que las próximas decisiones sobre el cierre de esta comarca de la provincia de Lugo por el brote de COVID-19 con 190 casos –165 activos y 25 altas– que se adopten este viernes se basen en "criterios sanitarios".

Así lo ha manifestado a Europa Press, entre otros, el alcalde de Foz, el socialista Francisco Cajoto, tras una nueva reunión telemática de la Consellería de Sanidade con los regidores de A Mariña –ocho del PSOE, cuatro del PP y dos del BNG. "Soy partidario de lo que digan los técnicos sanitarios. Si ven riesgo de contagio entre ayuntamientos que se mantenga (el cierre), sino lo ven o hay forma de controlarlo, que se levante", ha comentado.

Cajoto, cuyo municipio registra 15 casos, ha insistido en lo que han pedido los alcaldes del PSOE y del BNG "desde el inicio que haya control ejecutivo y real de la Xunta, que no se hizo efectivo". "Cualquier medida debe ir acompañada de un protocolo claro", ha revindicado.

No obstante, ha criticado que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, les remitiese al juzgado para solicitar el informe de los técnicos sanitarios en los que se ha basado la reciente resolución judicial que justifica las medidas en esta comarca por el brote. "Se demuestra que somos autoridades sanitarias para lo que interesa y para lo que no, no", ha reprochado.

En esta línea, la alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, ha defendido también que las decisiones se basen en criterios "clínicos y sanitarios" y ha recordado que en "A Mariña todos los ayuntamientos están conectados" y "conviven".

Tras indicar que su municipio se incluye entre los que tienen más casos (11), junto a Foz (15) y Burela (122), la regidora de Viveiro ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, que "aunque el foco está controlado", el brote "va a más". Por ello, ha manifestado que estarán "atentos" a lo que digan este viernes los técnicos sanitarios.

Mientras, el regidor de Burela, el socialista Alfredo Llano, ha insistido en que lo que se decida este viernes sobre el cierre de A Mariña "va a depender de los técnicos". "Espero que lo hagan bien, teniendo en cuenta el equilibrio sanitario y económico", ha afirmado.

Llano ha asegurado a Europa Press que Burela concentra "un porcentaje alto" de los casos de infectados, pero ha destacado que como comenzaron el "22-23 de junio empezarán a culminar la cuarentena" y "los asintomáticos ya podrán incorporarse a la vida civil", ha apostillado.

Elecciones

Sobre la celebración de las elecciones, ha recordado el documento suscrito por los ocho alcaldes del PSOE y dos del BNG en A Mariña para pedir que se aplacen en la comarca las votaciones para los comicios autonómicos.

El alcalde de Burela ha reiterado a Europa Press que "no hay garantías sanitarias" para ejercer las votaciones en A Mariña este domingo 12 de julio. "Dejan ir a votar y nosotros haciendo lo posible para eliminar el foco", ha lamentado cuando a los confinados "no se les deja ni bajar la basura y el domingo se les da un cuarto de hora para ir a votar".

"Las medidas están funcionando"

Frente a las críticas, el alcalde de Xove, el popular José Demetrio Salgueiro, ha destacado que los datos "confirman la tendencia de que el foco sigue siendo en Burela" donde se ha registrado "la mayoría de nuevos positivos".

Este regidor ha indicado a Europa Press que en su municipio Sanidade ha apuntado cinco casos de COVID en este brote. Así, ha indicado que "los casos activos van en descenso" lo que refleja que "las medidas están funcionando", ha subrayado.

Por ello, ha enviado un "mensaje de tranquilidad a los vecinos" porque "la situación está controlada" y los afectados "aislados en sus viviendas", por lo que anima a que "acudan a votar tranquilamente" este domingo porque será "un acto seguro".

Al respecto, este alcalde del PP ha insistido en que este domingo electoral las medidas van a ser "mucho más estrictas que en la vida cotidiana". "Lo pueden hacer con total tranquilidad", ha resaltado, quien ha indicado que las medidas sobre el cierre de la comarca que se adopten este viernes están "a expensas de los expertos". Con todo, ha apostado por que "se controle cuanto antes para evitar pérdida de ingresos".

"Datos maquillados"

Por su parte, la regidora de Barreiros, Ana Ermida (BNG), ha asegurado que en las reuniones telemáticas de los alcaldes con Sanidade "se respira una actitud de falta de respeto" a los ayuntamientos que no asienten con ellos y ha vuelto a incidir en que les facilitan "datos maquillados". "Dicen que hay cuatro positivos cuando tenemos conocimiento de seis", ha reprochado.

Asimismo, ha reiterado que Sanidade "intente descargar en los ayuntamientos la responsabilidad". Por ello ha criticado que se les consulte qué piensan sobre levantar el cierre o no. "Creemos que están haciendo estas reuniones como especie de paripé para aparentar que lo están haciendo bien, pero sólo cubren el expediente", ha sentenciado, para insistir en que lo que se decida se haga "en base a cuestiones sanitarias".

Su compañero de formación, el regidor nacionalista de Ribadeo, Fernando Suárez, ha criticado que se les facilite a los alcaldes "información parcial y pidan opinión sobre el desconfinamiento selectivo". Ante ello, ha apostado por que se fundamente en "criterios sanitarios".

Suárez ha lamentado que se les hiciera votar este jueves "a mano alzada" si Sanidade les daba a todos juntos en este encuentro telemático los datos del brote por municipio, a lo que accedieron los regidores. Sobre el suyo, ha indicado que cuenta con cuatro casos, pero ha lamentado que no les hayan trasladado la cifra de confinados por ayuntamiento y solo les apuntasen que "con seiscientos y pico" en A Mariña.

Mientras, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares (PP), ha resaltado a Europa Press que "el número de casos va bajando" y en su ayuntamiento hay "dos positivos". "Se están cumpliendo las normas", ha aseverado, para indicar que "está todo más concentrado en un sitio", en relación a Burela, lo que, a su juicio, "facilita mucho el control". Además, ha incidido en que se han realizado "más de 3.000 PCR". "Es importante que se hagan", ha abundado.

También el alcalde de O Vicedo, el popular José Jesús Novo, ha valorado que en su municipio los casos han bajado de dos a uno. Además, ha tachado de "absurdo" que los ayuntamientos gobernados por PSOE y BNG piden aplazar las elecciones porque "algunos no tienen ni un solo caso". Por ello, ha reprochado que "se esté intentando hacer un tema político por la proximidad de las elecciones".

Competencias

"Los datos son los que hay. No se nos miente", ha afirmado Novo, quien ha incidido en que "las competencias de los alcaldes son las mismas que en confinamiento" durante el estado de alarma, por lo que ha apostado por seguir "colaborando en lo que puedan".

Sobre el cierre, considera que "no es justo" que municipios como O Vicedo y Ourol "tengan la misma situación" de medidas restrictivas que Burela, localidad que concentra la mayor parte del brote. Por ello, se ha mostrado partidario de que la decisión de abrir o no parte de A Mariña se lleve a cabo con "informes sanitarios".

"Si no tenemos ningún caso, no tenemos que ver con Burela, abramos parte", ha concluido el alcalde de O Vicedo, quien ha insistido en que se haga "con informes sanitarios", al tiempo que ha sentenciado que "los hosteleros no tienen que estar sin trabajar".