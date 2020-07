Publicada el 09/07/2020 a las 18:26 Actualizada el 09/07/2020 a las 19:59

El director del CCAES, Fernando Simón, ha indicado este jueves en rueda de prensa que el número de asintomáticos detectados en los brotes surgidos en las últimas semanas son alrededor del 70% del total de casos detectados. El doctor ha vuelto a poner el énfasis en la detección de positivos sin sintómas, que se mantiene en el 60% en resto de casos, y ha felicitado los esfuerzos de control de las comunidades autónomas – el 50% de los casos detectados tienen un origen controlado–.

Simón ha señalado que España continua con la tendencia descendiente estas dos últimas semanas, pese al aumento de positivos relacionados con los brotes, que han suavizado ese descenso. Sanidad ha registrado este jueves 241 nuevos positivos, una reducción frente a los 257 de este miércoles, elevando el total de contagiados en 253.056.

El ministerio de Salvador Illa ha registrado 10 fallecidos en la última semana, que se suman al total de 28.401 desde el inicio de la pandemia. El numero de hospitalizados en los últimos siete días es de 150, 5 de ellos en UCI.

De los 49.210 casos sospechosos, un 96% ha sido sometido a una PCR, de los cuales solo el 1,2% han dado positivo, “valores que indicarían que la transmisión estaría reduciéndose”, ha indicado el doctor. El promedio de los contactos estrechos de los casos identificados son cuatro, de los que el 49% se han detectado como asintomáticos. Los tiempos entre aparición de síntomas y diagnóstico sigue siendo “bueno”, entre las 48-72 horas, y entre la fecha de consulta y de diagnóstico es de 24 horas, datos asociados en parte a los brotes de Huesca y Lleida.

Simón ha señalado que las medidas de confinamiento que ha tomado la Generalitat para controlar el brote en Lledia “han sido valientes”. "En Lleida no sabemos si el brote está controlado. Las medidas que han implementado han sido valientes, aunque nos hubiera gustado que se hubieran implementado antes, pero decirlo a toro pasado es fácil", ha apuntado

Sin embargo el doctor que se ha mostrado extrañado de que la Comunidad de Madrid no haya registrado ningún brote. “Eso lo discutimos con Madrid pero parece ser que realmente no los están detectando. Madrid sí que está detectando brotes familiares, que no se tienen que notificar", ha comentado

Mientras que la evolución en España y la unión europea son favorables, en el resto del mundo “las cosas no son tan bonitas”, ha indicado Simón. “Seguimos teniendo unos países con incidencia muy altas. Situaciones particulares en zonas donde ha surgido transmisión comunitaria sin conocer el origen”. Simón ha señalado la situación de Hong Kong, que tiene 24 casos de origen desconocidos. “En zonas donde el control es muy férreo sigue habiendo riesgo, es una lección que tenemos que aprender todos, no podemos relajarnos, y tenemos que mantener las medidas de seguridad”, apunta el director. “Las autoridades y los servicios sanitarios tienen que extremar la vigilancia”.

EEUU sigue siendo el país con más casos con mucha diferencia: alcanzando un total de 2.982.000 positivos, con incrementos diarios de 50.000 casos. Brasil, a la estela, registra 44.500 casos diarios, 1.700.000 en total. Son cifras más llamativas que las de Estados Unidos, pues si bien tiene dos tercios de casos, la población es la mitad, ha apuntado el doctor. Pero hay pequeños países con incidencias más altas, en la península arábica, "con mayor impacto que EEUU y Brasil", ha comentado. En el resto del mundo sigue preocupando la situación en India –25.000 casos diarios– y Rusia –700.000 casos totales–.