Vox rompe relaciones con los nacionalistas flamencos por un vídeo en el que muestran su apoyo al PNV

Publicada el 09/07/2020 a las 13:50 Actualizada el 09/07/2020 a las 14:00

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha anunciado este jueves que su formación rompe relaciones con el partido nacionalista flamenco N-VA por un vídeo de apoyo al PNV grabado por el ministro-presidente del Gobierno de Flandes, Geert Bourgeois.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, que recoge Europa Press, Buxadé ha denunciado que la Nueva Alianza Flamenca haya apoyado "al supremacista PNV" y ha anunciado que suspende "todas las relaciones con ese partido por atentar contra la soberanía y unidad nacional".

Ayer el líder en el Parlamento Europeo del partido belga NV-A grabó este vídeo apoyando al supremacista PNV.



Hoy comunicaré al @ecrgroup que suspendemos todas las relaciones con ese partido por atentar contra la soberanía y unidad nacional. #EnEuropaPorEspaña pic.twitter.com/KSqrCpZ8Yf — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) July 9, 2020

Fuentes de Vox han puntualizado a Europa Press que la formación española no va a dejar el grupo de la Eurocámara Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), pero sí a dejar de hablar con los eurodiputados de la N-VA, que también forman parte de él.

El partido nacionalista flamenco ha sido uno de los apoyos para el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por intentar la independencia de Cataluña. Fue el caso del ahora ex ministro del Interior, Jean Jambon; del ex secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken y del propio presidente del partido, Bart de Weber.

Ahora, fuentes de Vox aseguran que el vídeo de Bourgeois apoyando al PNV ante las elecciones vascas del domingo es una "deslealtad" que va contra las normas del grupo ECR de no inmiscuirse en la política nacional y de respetar la soberanía e integridad territorial de los países.

En el vídeo, Bourgeois, que además es eurodiputado, apoya y elogia a su "amigo espiritual", el lehendakari, Iñigo Urkullu, como "un líder decidido que trabaja para situar al País Vasco, como Flandes, como una de las naciones más prósperas de Europa" y apuesta por "fortalecer las relaciones entre dos naciones prosperas abiertas y europeas".

Buxadé ha señalado en Twitter que Vox comparte el grupo ERC con otros partidos como Hermanos de Italia, el polaco Ley y Justicia y otros "holandeses, búlgaros, suecos, griegos, firmes defensores de la unidad y soberanía de las naciones y de las raíces cristianas de Europa". "España es irrevocable e innegociable", ha denunciado.