Juan Carlos I sacó más de 100.000 euros al mes en metálico de su cuenta en suiza entre 2008 y 2012

Publicada el 10/07/2020 a las 09:15 Actualizada el 10/07/2020 a las 10:02

Juan Carlos I retiró dinero en billetes de manera continuada de la cuenta que utilizó para esconder en Suiza el dinero procedente de Arabia Saudí. Las operaciones tuvieron lugar entre 2008 y 2012, y las extracciones habrían ido destinadas a pagar gastos no declarados de toda la Familia Real. Las salidas, de más de 100.000 euros mensuales, constan en la documentación contable que ha hecho pública El Confidencial.

La millonaria transferencia del rey Abdulá de Arabia Saudí entró en la cuenta número 505523 del banco Mirabaud el 8 de agosto de 2008. Solo unas semanas después, el depósito registró las primeras salidas para abonar los honorarios de Dante Canonica y Arturo Fasana, gestores suizos de los que el rey emérito echó mano para ocultar su fortuna creando una estructura offshore. Tras ello, comenzó con las extracciones mensuales. La más alta tuvo lugar el 16 de diciembre de 2010: 303.000 euros, en concepto de "gastos personales". Solo en 2010 extrajo 1,5 millones de euros. Una cifra que equivale a unos 125.000 euros opacos al mes, siendo su dotación económica anual en los presupuestos de 140.000€.

Las retiradas continuaron hasta junio de 2012, tras el accidente de Botsuana, cuando Mirabaud trasladó al monarca su incomodidad con la cuenta. Es en ese momento cuando el rey emérito traspasa lo que queda en ella, más de 60 millones de euros, a su amante Corinna Larsen, en concepto de donación. A continuación, Canonica y Fasana cerraron el depósito y disolvieron la Fundación Lucum, a través de la cual gestionaban el proceso.

El rey emérito firmó un documento en el que garantiza que "la princesa Corinna" no era su testaferra

El monarca firmó una serie de documentos para acreditar esta operación, por la cual cedía a Larsen su fortuna opaca. El último que se ha dado a conocer, a través de El Español, destaca por la insistencia de Juan Carlos I en el mismo para dejar clara "la intención de hacer una donación irrevocable a la Princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein de los fondos así transferidos, que serán de su sola y única propiedad".

El rey emérito, que utiliza el título de "princesa" pese a que ya no le correspondía a Larsen tras su divorcio del aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein, incide en que no se trata de una transferencia fiduciaria a una mera testaferra. "Garantizo y certifico que la princesa Corinna zu Sayn Wittgenstein no actúa bajo ninguna circunstancia como fiduciaria mía", sostiene el monarca en el documento.

En un segundo documento también desvelado por El Español, una carta dirigida a Juan Carlos I firmada por Antonio de Palma (expresidente de Mirabaud), el banquero indica al gestor Dante Canonica que "era preferible poner término a esta relación", debido al "riesgo reputacional" que la cuenta en Suiza del monarca suponía para el banco.