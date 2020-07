Directo | Sigue el minuto a minuto de las elecciones en Galicia y Euskadi

Alrededor de 160 personas con covid activo en Euskadi no podrán votar

Publicada el 12/07/2020 a las 08:30 Actualizada el 12/07/2020 a las 09:47

2.697.315 gallegos y 1.794.313 vascos están llamados a las urnas este domingo en una jornada electoral atípica marcada por la crisis del coronavirus, y con la mirada puesta en los brotes de A Mariña –después de la decisión del gobierno autonómico de mantener únicamente cinco días de confinamiento– y Ordizia. Unos doscientos vascos no podrán ejercer su derecho al voto después de la polémica decisión del gobierno vasco de prohibir a aquellas personas que den positivo en coronavirus a depositar su voto. Las elecciones, originalmente convocadas para el 5 de abril y aplazadas por la pandemia, han registrado una cifra record en el voto por correo, después de que más de 200.000 electores de ambos territorios se decantaran por esta opción.

Sigue este domingo en infoLibre el minuto a minuto de las elecciones en Galicia y Euskadi:

09.38. Urkullu deposita su voto en la urna. El lehendakari ha depositado su voto en el colegio público Zabalarra situado en Durango, Bizkaia.

09.33. Los 761 colegios electorales vascos abren sus puertas con normalidad. Las 2.678 mesas repartidas en los 761 colegios electorales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han abierto a las 9.00 horas de este domingo sus puertas en una jornada electoral, caracterizada por las medidas de prevención adoptadas con motivo del covid-19, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

09.30. Todas las mesas electorales de Ordizia (Gipuzkoa) abren sus puertas con normalidad. Las diez mesas electorales del municipio guipuzcoano de Ordizia, que sufre desde hace días un brote de covid-19 que afecta a 70 casos positivos, han sido constituidas con normalidad y los primeros vecinos ya han depositado su voto, según ha informado el Consistorio en redes sociales.

09.22. La candidata del BNG, Ana Pontón, deposita su voto en la urna. Pontón ha sido la candidata más madrugadora en votar y ya ha depositado su voto en el colegio electoral instalado en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela.

09.15. Alrededor de 160 personas con covid activo en Euskadi no podrán votar. Alrededor de 160 personas con coronavirus activo en Euskadi no podrán ir a votar este domingo y si lo hacen cometerán delito contra la salud publica, que podrá ser penalizado, según ha advertido el Gobierno Vasco. Además, ha recordado, tal como ha establecido la Junta Electoral, "la imposibilidad de posponer la materialización del voto" para las personas enfermas o que, por cuestiones "sobrevenidas", no pueden ejercer mañana su derecho a sufragio.

09.00. Los colegios electorales abren sus puertas: La jornada electoral arranca este domingo, donde 2.697.315 gallegos y 1.794.313 vascos están llamados a las urnas, en una votación atípica marcada por la pandemia. Más de 6.800 agentes de Policía Nacional, Local y Guardia Civil, y casi 2,4 millones de mascarillas y más de 43.000 botes de gel formarán parte del dispositivo de prevención del covid-19 que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia para garantizar la salud en la jornada electoral.