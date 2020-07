El ministro de Justicia dice que los jueces estudiarán "caso por caso" las diligencias abiertas contra residencias de ancianos

Publicada el 13/07/2020 a las 11:34 Actualizada el 13/07/2020 a las 12:03

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que se estudiarán "caso por caso" las cerca de 210 diligencias penales abiertas en toda España por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus.

"Habrá que ver caso por caso", ha dicho el ministro durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, tras ser preguntado por los 183 expedientes abiertos en toda España, así como por los 29 procedimientos judiciales en curso relacionados con hechos denunciados ocurridos en residencias de mayores, establecimientos sanitarios y centros de atención a personas con discapacidad.

"La Justicia no es general. La Justicia atiende a unos hechos concretos y depende del orden jurisdiccional por el que se haya optado y tendrá unos cauces u otros, procesales y sustantivos", ha agregado al respecto.

Tal y como ha apuntado, la Fiscalía está haciendo "un seguimiento" y ha judicializado aquellos casos en los que "ha entendido que puede haber indicios de responsabilidad". "Eso es lo que hay que hacer; es bueno para la salud democrática del país y sobre todo para que no vuelvan a ocurrir cosas como esas", ha remarcado.

De acuerdo a un informe de Fiscalía a fecha 6 de julio, las diligencias abiertas suman un total de 183 expedientes en toda España, mientras que los asuntos que han llegado a sede judicial y se encuentran en instrucción son un total de 29. La Comunidad de Madrid es la que continúa encabezando el número de expedientes incoados con aproximadamente 107, a los que suma seis procedimientos judiciales abiertos también relacionados con residencias.

Preguntado por la perspectiva de estas investigaciones, el ministro ha dicho desconocerla. "No lo sé, me pide una bola de cristal y en mi despacho en la calle San Bernardo no he encontrado yo ninguna bola. Habrá que ver caso por caso", ha zanjado.

Según el último recuento realizado por Europa Press, al menos 20.656 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. Además, de acuerdo con un informe del Ministerio de Sanidad, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por COVID, en 9.830 se detectó sintomatología COVID pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas.