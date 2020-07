Directo | Iturgaiz no se va pese a su mal resultado y echa la culpa a la abstención y la división del centro derecha

Publicada el 13/07/2020 a las 06:00 Actualizada el 13/07/2020 a las 10:12

La jornada electoral de este domingo 12J se zanjó con una cuarta mayoría absoluta para el conservador Alberto Núñez Feijóo en Galicia y el refuerzo del PNV, representado por el actual lehendakari Iñigo Urkullu. 2.697.315 gallegos y 1.794.313 vascos estaban llamados a las urnas en una jornada electoral atípica marcada por la crisis del coronavirus, y con la mirada puesta en los brotes de A Mariña –después de la decisión del gobierno autonómico de mantener únicamente cinco días de confinamiento– y Ordizia. Las elecciones, originalmente convocadas para el 5 de abril y aplazadas por la pandemia, han registrado una cifra record en el voto por correo, después de que más de 200.000 electores de ambos territorios se decantaran por esta opción.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada poselectoral y las principales reacciones de los representantes políticos:

10.05. José Luis Ábalos considera que los resultados del PSOE "no son buenos, pero no son los peores". El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha valorado en una entrevista en la Cadena Ser la noche electoral en Euskadi y Galicia, señalando que los resultados "no son buenos, pero no son los peores" para la formación socialista. "No son los que nos gustarían. Las comunidades históricas tienen procesos muy diferentes al resto", ha explicado. Ábalos ha valorado además que "en Euskadi, nuestro objetivo era contribuir al equilibrio del gobierno de coalición y eso se ha refrendado". Sobre los malos resultados de Podemos y las candidaturas en su órbita, se ha limitado a deslizar que "para Unidas Podemos ha sido un cambio muy grande pasar de oposición a Gobierno". Además, en declaraciones a TVE, el también secretario de Organización del PSOE ha asegurado que la "estrategia de crispación" del PP ha fracasado frente a la "tesis de la moderación" de su partido.

9.55. Ana Pontón señala que el BNG "ha sido capaz de revolucionar la política gallega". La candidata del Bloque Nacionalista Galego a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha analizado en la Cadena Ser los resultados electorales de su partido, que ha avanzado de 6 a 19 representantes en el Parlamento Gallego, colocándose como segunda fuerza en la región. Pontón ha valorado que hayan sido capaces de crear "una enorme ilusión en torno a la candidatura". Respecto al futuro de Núñez Feijóo, se ha limitado a apuntar que "el debate no es lo que va a hacer Feijóo, sino qué política se va a hacer en Galicia". "Lo que menos me preocupa es el futuro de los responsables políticos en Galicia", ha apostillado.

9.44. Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, afirma que la prioridad es "afrontar la reconstrucción del país". El portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de la Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser que desde su partido, el PNV, tienen "pendiente la puesta al día del estatuto vasco", que esperan afrontar en esta nueva legislatura, aunque su prioridad es "afrontar la reconstrucción del país" tras la crisis del coronavirus. "No vienen tiempos convulsos. Vienen tiempos difíciles en todos lados por los efectos de la pandemia. El triunfo de ayer lo vemos en el PNV en términos de responsabilidad", ha concluido.

9.20. Carlos Iturgaiz confirma que quiere seguir liderando el PP vasco. El candidato conservador en Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha confirmado en una entrevista en la Cadena Ser su intención de seguir al frente de su partido durante la legislatura que se abre. "En esta carrera de fondo tenemos que ver que en estos momentos se abren incógnitas tenebrosas en el País Vasco. Me temo que vamos a ir a momentos convulsos", ha señalado. Iturgaiz ha responsabilizado a la abstención y a la división del centro derecha de su mal resultado.

9.05. El escrutinio definitivo de las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco se conocerá el próximo 17 de julio. Será entonces cuando se contabilice el voto CERA que corresponde a los vascos residentes en el extranjero, según ha informado la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia

9.02. El PNV ha vuelto a ganar las elecciones en Euskadi holgadamente, con 31 escaños. Son tres más que en la anterior cita electoral, lo que le permitirá reeditar su acuerdo de Gobierno con el PSE-EE, con el que supera la mayoría absoluta.

9.00. Feijóo iguala la marca de su predecesor, Manuel Fraga. El candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, suma ya cuatro mayorías absolutas consecutivas, al haber llegado a 41 escaños en las elecciones de este domingo, en las cuales el BNG da un contundente 'sorpasso' al PSdeG-PSOE e incluso supera en un diputado los resultados que había conseguido en 1997 con el histórico Xosé Manuel Beiras al frente.