La abogada Irma Ferrer renuncia al premio 'Hay Derecho' después de que la fundación que lo otorga se negara a retirárselo a la diputada de Vox Macarena Olona

Publicada el 15/07/2020 a las 12:00 Actualizada el 15/07/2020 a las 13:30

La abogada lanzaroteña Irma Ferrer, galardonada en 2019 con el premio Hay Derecho por su lucha contra la corrupción en la isla, ha renunciado a su galardón en rechazo a los "comportamientos y manifestaciones" de la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, que recibió el mismo mérito en 2018. En una misiva dirigida a la fundación del mismo nombre, la abogada solicitaba la retirada del premio otorgado a la diputada del grupo de extrema derecha debido a sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. “Hace meses que siento un profundo rechazo y una vergüenza creciente con el comportamiento público, las acciones y las manifestaciones de doña Macarena Olona, Premio Hay Derecho 2018”, reza la carta. “La incomodidad ha llegado al límite de mi capacidad tras las últimas actuaciones de la señora Olona en la sede del parlamento con respecto a la violencia de género y la corrupción”, argumenta. "Las acciones protagonizadas por doña Macarena Olona a título personal o en representación de su partido político me repugnan hasta el punto de no querer ser identificada con su persona o sus actos", sentencia la letrada.

Ferrer solicitaba la retirada del galardón, tras meses de silencio “por puro respeto a esta Fundación”, después de que una querella del partido ultraderechista dirigida contra la Fiscalía Anticorrupción por seis delitos contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; la ex asesora de Podemos Dina Bousselham; la abogada del partido Marta Flor; y el fiscal que presuntamente filtró información confidencial a la formación morada, Ignacio Stampa. “Las últimas acciones de la señora Olona y el partido político al que pertenece, dirigidas en contra de la Fiscalía Anticorrupción e Ignacio Stampa, rebasan todos los límites y normas que inspiran el Premio y me obligan a posicionarme del lado de la dignidad y la verdad”, argumenta la abogada en la misiva. “En caso contrario, sin restar un ápice del respeto y la gratitud que ustedes merecen, renunciaré a mi premio en coherencia con mis sentimientos y pensamientos”, concluye la letrada.

La Fundación ha rechazado la petición de Ferrer, argumentado que la decisión se basa “en un juicio moral", y relaciona las acciones de Olona a la línea política de Vox. “El comportamiento que consideras institucionalmente inadecuado se encuentra estrechamente vinculado a la estrategia seguida por el partido político al que pertenece y en el que entró en un momento posterior”, argumentan desde Hay Derecho, que concluye que la Fundación no puede retirar el premio sin que los hechos meritorios se hayan demostrado falsos, “y sin el debido procedimiento que, además, no está previsto en las bases de la convocatoria del premio”, que recuerdan se otorga por actuaciones concretas y no por trayectorias personales. “Queremos manifestar nuestro convencimiento de que atender a tu petición sería un acto arbitrario que no estaría a la altura de un premio y de una Fundación que quiere primar conductas ajustadas a Derecho por encima de opiniones personales, políticas o sentimentales” concluye la misiva.

Ante la decisión de la Fundación, Irma Ferrer se reafirma en su postura personal de “no transigir con la intolerancia, la homofobia, la xenofobia y la violencia que repetidamente manifiesta doña Macarena Olona en el Congreso de los Diputados, tampoco con la utilización partidista de las instituciones del estado y de la lucha contra la corrupción”. “La querella contra el fiscal anticorrupción don Ignacio Stampa encargado de las investigaciones correspondientes al caso Tándem la ha presentado el partido político Vox del que es Secretaria General del Grupo Parlamentario en el Congreso de los diputados doña Macarena Olona en clara coincidencia con la petición de la defensa legal de Villarejo que exige que se investiguen a los fiscales del caso Tándem, esto sólo puede ser interpretado como un burdo intento de impedir el progreso de las investigaciones del que probablemente sea el más importante caso anticorrupción en España”, argumenta la letrada.

De este modo, la abogada hace oficial su rechazo al premio Hay Derecho y aclara que no plantea ningún dilema ético, y se reafirma en su ejercicio de la libertad. “Yo ejerzo mi libertad manteniendo mi lealtad con el trabajo realizado por la fiscalía anticorrupción digna, profesional y eficazmente representada por don Ignacio Stampa y don Miguel Serrano. Mi propia dignidad me obliga a apartar de mi ámbito, personal y profesional, a todos aquellos que juegan con la dignidad y el prestigio de las personas para obtener un rédito político espurio. Este ejercicio me cuesta el precio de devolver el Premio Hay Derecho y asumir la responsabilidad de ponerles en esta situación tan delicada”, argumenta en la misiva, en la que relata su experiencia con el magistrado en la lucha contra la corrupción.

“Durante esos años recibimos ataques descarnados de las mafias corruptas y sus medios de comunicación muy parecidos a los que protagonizan ahora estos actores de la mediocridad política. Mi experiencia profesional en los casos contra la corrupción compartidos con don Ignacio Stampa me conceden el privilegio y el honor de poder responder directamente de su profesionalidad, seriedad, rigor y coraje. Por ello, las acciones protagonizadas por doña Macarena Olona a título personal o en representación de su partido político me repugnan hasta el punto de no querer ser identificada con su persona o sus actos. La defensa del honor no es un juicio moral, es un acto obligado y consecuente de justicia y lealtad”, concluye la carta.

Lamentamos tener que anunciar que Irma Ferrer ha renunciado al Premio Hay Derecho 2019. Sus motivos y nuestra respuesta pueden verse aquí https://t.co/Hs6x6LexyV — Fundación Hay Derecho (@HayDerecho) July 15, 2020

La Fundación respondió a esta solicitud el día 6 de julio con una misiva en la que expresaba la imposibilidad de atender la petición, ofreciendo para ello los siguientes argumentos, "con la esperanza de que pudiera reconsiderar su decisión":