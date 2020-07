Directo | "Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía 'no me dejes morir solo'"

Publicada el 16/07/2020 a las 06:00 Actualizada el 16/07/2020 a las 09:52

Este jueves a las 9.00 horas da comienzo el homenaje a las víctimas del coronavirus, el primer funeral de Estado de carácter civil en democracia. Al acto acudirán todos los poderes del Estado, representantes internacionales y familiares de fallecidos.

En el acto tomarán la palabra un hermano de una víctima de Madrid y una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El rey Felipe VI cerrará la ceremonia, que se desarrollará en torno a un pebetero en el centro de la Plaza de la Armería, en el que se realizará una ofrenda como homenaje a las víctimas. El actor José Sacristán leerá el poema Silencio, de Octavio Paz. La única ausencia prevista será la de la extrema derecha representada por Vox.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto del acto.

9.45. El minuto de silencio se rompe por los aplausos de los asistentes. Cierra el acto la periodista Ana Blanco: "Somos testigos de este nuevo tiempo, de lo que se fue y de lo que vendrá. Nunca lo olvidaremos".

9.43. Suena el poema Silencio, del autor Octavio Paz. Y se inicia el minuto de silencio.

Así como del fondo de la música

brota una nota

que mientras vibra crece y se adelgaza

hasta que en otra música enmudece,

brota del fondo del silencio

otro silencio, aguda torre, espada,

y sube y crece y nos suspende

y mientras sube caen

recuerdos, esperanzas,

las pequeñas mentiras y las grandes,

y queremos gritar y en la garganta

se desvanece el grito:

desembocamos al silencio

en donde los silencios enmudecen.

9.41. Felipe VI remata su intervención. "Esa deuda moral y ese deber cívico nos obligan y comprometen a todos. Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza". La responsabilidad, concluye, "la responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos".

9.39. "Ha sido difícil, muy difícil", reconoce el rey, quien recuerda los sentimientos lógicos de "temor, de miedo por la salud de familiares y amigos, de preocupación por el empleo, de cansancio, de abatimiento y de incertidumbre". Sin embargo, añade, "nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor. España ha demostrado su mejor espíritu. Porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás".

9.35. Habla el rey Felipe VI. Reivindica el homenaje como forma de hacer "justicia a su vida" y a su "memoria". "Debemos y queremos rendir tributo a otras muchas personas. Esta crisis nos ha puesto a prueba como país y como sociedad". "Hoy reconocemos conductas llenas de entrega a los demás sin reservas", actuaciones que no han sido "casuales" sino "fruto de convicciones personales profundas". "A esas personas les debemos mucho más de lo que podamos imaginar: han salvado muchas vidas, les debemos nuestra salud, nuestra seguridad y los servicios más esenciales para la vida cotidiana".

9.20. Se inicia la ofrenda floral. Autoridades y otros asistentes portan una rosa blanca al monumento en recuerdo de las víctimas de la pandemia. Suena el Adagio para cuerdas de Samuel Barber y 'Geistliches Lied' ('Canción del espíritu'), de Johannes Brams.

9.16. "Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quienes estaban detrás de los EPI no eran héroes, eran personas", continúa Aroa López. La sanitaria cita unos versos del grupo musical Vetusta Morla: "Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa / Y luchan porque nadie muera en soledad". Añade que "nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía 'no me dejes morir solo"

9.12. Habla Aroa López, sanitaria del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La periodista Ana Blanco la presenta recordando que en torno a 50.000 profesionales de la sanidad se contagiaron del covid-19 durante la pandemia. "Ojalá nada de esto hubiera ocurrido, ojalá no estuviera yo aquí pronunciando estas palabras, pero es un honor hablar en nombre de mis compañeros", abre la sanitaria.

9.11. "Quiero pedir hoy a todos compasión", añade el hermano de José María Calleja y recalca que "la memoria es un deber y el mejor homenaje que podemos hacerles: mantenernos unidos en su recuerdo".

9.08. "José María era el pequeño de ocho hermanos y yo tuve la suerte de criarlo y tutelarlo", recuerda el familiar. "Fuimos un referente el uno para el otro, un apoyo incondicional en los momentos más duros y también en los más felices". José María Calleja "era un hombre honesto" pero el covid-19 "no distingue entre seres humanos", sino que es una "ejecutora fría, cruel y destrcutura. Mi dolor se parece al dolor de todos y cada uno de los familiares de las víctimas".

9.03. Da comienzo el acto con una llama en recuerdo a todos los que han perdido la vida. Habla Hernando Calleja, hermano del periodista José María Calleja, fallecido durante la pandemia. "Hoy prefiero decir sencillamente que José María fue mi hermano, porque hoy no estamos aquí para honrar las glorias de nadie, sino la memoria desnuda de los que se fueron".

9.01. Una veintena de personas aguardan a las puertas del Palacio Real con banderas de España. Tras sonar el himno nacional corean vivas al rey.

8.54. Minutos antes de las 9.00 horas terminan de llegar el resto de asistentes al acto.

8.42. Alrededor de tres quintos de los invitados procederán de la sociedad civil. Para elegir a las víctimas y familiares invitados, el Ejecutivo ha pedido ayuda a las comunidades autónomas y a las delegaciones del Gobierno, de manera que asistirán unas cuatro personas por cada comunidad. Pero además, los organizadores han tratado de atender todas las peticiones que han llegado a Moncloa o al Palacio de la Zarzuela.

8.40. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, llega al Patio de la Armería del Palacio Real en Madrid a la ceremonia civil en la que se rinde tributo a los casi 30.000 fallecidos a consecuencia del covid-19. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, es también uno de los primeros asistentes en acudir a la cita.