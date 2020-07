Investigan en Madrid la muerte de un hombre que acudió antes de tener un infarto a un centro de salud y no fue atendido

Publicada el 17/07/2020 a las 17:41 Actualizada el 17/07/2020 a las 18:05

La Gerencia de Atención Primaria ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que falleció un hombre de 51 años de un infarto 15 minutos después de acudir a un centro de salud, en el que no le atendieron por no ser su centro asignado. Esta persona fallecida acudió al ambulantorio Fuencarral, situado en la calle Isla de Java y que estaba a un kilómetro de su puesto de trabajo, con fuerte dolor en el pecho pero al entrar, según el relato de la familia del fallecido, se le indicó que no se le podía atender al corresponderle un centro de Pedrezuela.

Posteriormente y de regreso a su puesto de trabajo, el enfermo fallecido llamó al 112 pero antes de que llegara el ambulancia se desplomó y finalmente falleció el pasado 3 de julio.

Según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, esa investigación interna tratará de aclarar qué ocurrió y, si fuera necesario, adoptar las medidas correspondientes. Además, han explicado que el caso puede judicializarse y, por tanto, no se puede ofrecer más detalles.

La asociación El Defensor del Paciente ha dirigido un escrito a la Fiscalía Provincial de Madrid para que abra una investigación por presunta omisión de auxilio al entender que los hechos pueden suponer una "denegación de asistencia sanitaria" con resultado de muerte.

Además, el colectivo presidido por Carmen Flores ha recalcado que el cierre de instalaciones de Atención Primaria en la región supone un "grave riesgo" para la salud de los pacientes.

Sanidad también abrió otra investigación de un caso similar, esta vez por la muerte de un hombre de 47 años que falleció de un infarto a las puertas de un centro de salud de San Sebastián de los Reyes y que previamente no fue atendido al no ser el que tenía asignado.

Al respecto, un profesional sanitario de esta instalación ya declaró ante la Policía Nacional a raíz de las diligencias que se abrieron de oficio.

Fuentes de la Consejería indicaron que la estrategia actual del SUMMA 112 se basa en el "refuerzo" de la atención domiciliaria de las urgencias. Con los centros de Urgencias de Primaria cerrados, este servicio se ha reforzado con 20 Unidades de Atención Domiciliaria más, compuestas por médico o enfermero y un técnico de emergencias sanitarias que se desplazan a los domicilios.

Con ello, el SUMMA activa hasta 65 unidades. En Sanidad han incidido en que la recomendación para el ciudadano es que, ante una posible urgencia y "por supuesto" ante cualquier emergencia, se llame al 112 o al 061 para que un médico del centro coordinador del SUMMA, en función de la sintomatología apreciada, regule si se trata de una situación emergente o urgente y envíe el recurso móvil adecuado a cada caso.