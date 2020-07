Publicada el 20/07/2020 a las 18:39 Actualizada el 20/07/2020 a las 19:14

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este jueves en rueda de prensa el apoyo del Gobierno a las medidas sanitarias tomadas por las Comunidades Autónomas, con especial atención a la situación en Aragón y Cataluña, y ha incidido en que una decena de estas medidas ya han pasado por la pertinente ratificación judicial. Tras la finalización del Estado de Alarma, la competencia para decretar confinamientos –y las consecuentes restricciones en los derechos fundamentales como la movilidad– pertenece a las gobiernos autonómicos y deben ser aprobadas por un juez. De este modo Illa vuelve a mostrar su apoyo a la Generalitat de Cataluña después de que la magistrada tachara de “desproporcionada” la decisión de la comunidad de decretar el confinamiento, y que posteriormente ha sido aprobada este viernes por el juez de lo Contencioso.

Sanidad ha registrado 201 brotes, 15 de ellos notificados este fin de semana, y de los que están asociados 2289 positivos. El ministro ha destacado que el origen de estos casos está relacionado con las precarias condiciones de los temporeros, así como aquellos espacios donde se produce una relajación de las recomendaciones sanitarias. Illa también ha realizado un llamamiento a los más jóvenes para que sigan respetando las medidas de sanidad en relación con los últimos brotes relacionados con el ocio nocturno, y ha pedido a la población de las comunidades confinadas a que sigan las restricciones decretadas por los gobiernos autonómicos. “No hay que tenerle miedo al virus pero tampoco hay que perderle el respeto”, ha puntualizado.

Preguntado por los datos de la Comunidad de Madrid y la ausencia de brotes en la zona, el ministro ha evitado valorar la actuación de la consejería de Enrique Ruiz Escudero y ha incidido en que los datos que reciben son favorables. “No voy a entrar en reproches”, ha comentado Illa. “La evolución de los datos que nos trasladan es correcto, y les corresponde a ellos tomar las medidas. Las comunidades cuando tienen un brote lo comunican, si no no lo comunican es que no lo han detectado”.

Finalmente el ministro ha aplaudido la actuación de los gobiernos municipales de las zonas costeras, valorando positivamente su actuación para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las playas.

El 65% de los casos diagnosticados corresponden a Cataluña y Aragón

La jefa de área del CCAES, María José Sierra –que ha comparecido en sustitución a Fernando Simón–, ha destacado en su intervención la evolución asimétrica de la pandemia en el país, donde el virus ha incidido más en unos territorios que en otros. Desde el 1 de julio, el 65% de los casos diagnosticados corresponderían a Cataluña y Aragón. Barcelona experimenta un incremento de la transmisión comunitaria y Lleida refleja una leve mejoría, mientras que Zaragoza registra un aumento de casos. Sierra ha destacado el gran número de asintomáticos relacionados con estos casos –alrededor del 70%– y el descenso de la edad media. Pese a este aumento de casos, Sierra ha incidido en que la carga sanitaria sigue siendo baja.

Preguntada por la disparidad de los datos entre comunidades (en especial la diferencia entre diagnosticados y hospitalizados de la Comunidad de Madrid y Cataluña), la epidemióloga ha argumentado que la diferencia se debe a la urgencia de los gobiernos autonómicos de notificar los positivos frente a las posteriores actualizaciones de las cifras. También ha destacado que el Ministerio solo pide la notificación de aquellos brotes que superen los tres casos fuera del ámbito familiar. En este aspecto también destacan las cifras de Cataluña y Aragón, donde gran parte de los diagnosticados no están asociados a brotes y por lo tanto se valora la transmisión comunitaria.