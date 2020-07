Villarejo acusa a Podemos, "con la complicidad de la Fiscalía", de ser quien decide qué se investiga

Publicada el 20/07/2020 a las 15:12

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo afirma que "ahora es Podemos, con la complicidad de parte de la Fiscalía, quien decide lo que se filtra, lo que se publica y lo que se persigue o no" en la macrocausa Tándem, en la que él es el principal investigado, "con el vacío pretexto de cumplir la ley".

"¿Debe conformarse la opinión pública, en democracia, con este goteo interesado, olvidándose de la raíz y la verdad del 23-F, los GAL, el 11-M, el caso Faisán, la eliminación de personas incómodas... de tantos asuntos que los distintos gobiernos me encargaron ir limpiando?", se pregunta Villarejo en un nuevo comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, enviado a través de su defensa.

A su juicio, todo esto "convierte en troglodítico y tercermundista el que se aireen sólo los asuntos que se mueven en la prensa, y que nada se sepa de temas con mucho más interés y relevancia que la ciudadanía debería conocer".

Para el comisario, que está en prisión preventiva desde noviembre de 2017, la causa judicial en la que está investigado, y que tiene ya más de una veintena de piezas separadas, "la inició un insensato que pergeñó una denuncia anónima y que fue engañado por unos avispados podemitas que interpretaron, en su ceguera ética, que todo se reduciría a ir" en su contra.

Parte de su comunicado se dirige a comentar las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, quien la semana pasada pidió respeto a la presunción de inocencia del rey emérito y no dar por bueno "lo que diga un policía corrupto o una señora tal", en referencia a Villarejo y a Corinna Larsen.

El comisario investigado habla de "coraje" y "valentía" al comentar las palabras de González, al que califica como "verdadero hombre de Estado", pues ha sido "el único que ha defendido al rey emérito de la jauría de hienas que le acosan, recordando lo mucho que todos los españoles le debemos, como sociedad y como nación".

Según Villarejo, le prestó "en muchas ocasiones" su "apoyo", siempre que se lo solicitó, "entre otras para solventar los errores que otros cometieron en el 'caso GAL' o, recientemente, cuando necesitó de mis servicios por sus intereses en Sudamérica".

La "verdadera opinión" de González y Delgado

"Comprendo perfectamente que no tuviera más remedio que calumniarme, olvidando mi presunción de inocencia, ya que con ello reforzaba su argumentación en favor de la Corona. En el fondo de mi ser, no me siento aludido ni por los epítetos del presidente González ni por los que en su día me dedicó la actual fiscal general del Estado (Dolores Delgado). Conozco la verdadera opinión que ambos tienen sobre mí y que oí de sus propios labios durante mucho tiempo. Esa es la verdad", añade.

En su opinión, resulta "muy llamativo" que en julio de 2018 y ahora "se filtre oportunamente" la conversación que mantuvo en Londres con Corina Larsen, "utilizándose a conveniencia, especialmente ahora, cuando por ensalmo ha desaparecido de la escena política, o casi, el falso robo del teléfono de la jovencísima Dina y los amoríos de Ironman –en referencia al fiscal Ignacio Stampa–, tan poco edificantes".

Para Villarejo, "de haber mandado el presidente González, nunca habría permitido que un advenedizo, aprendiz de espía", en referencia al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, "fuera burlado y pusiera en manos de la secta de los iluminatis de ciertos fiscales mis archivos personales que sabía que podían desestabilizar al Estado", un "riesgo" del que, según dice, avisó "el mismo día" de su detención.

"Haciendo un símil de Juego de Tronos que tanto gusta a Pablo Iglesias, hoy reducido a un vicepresidente con temporizador, este Grand Lord Protector de la Corona, por darme un escarmiento, ha terminado quemando todo el reino. Sólo la estulticia con un odio enfermizo justificaría tanto desatino, porque definiéndose como leal amigo del emérito le ha propiciado la peor y más amarga jubilación: ni siquiera su peor enemigo la habría planeado mejor", asevera.