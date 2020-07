Almeida no ve necesario hacer obligatoria la mascarilla pero Villacís insiste en que sí debe serlo

Publicada el 21/07/2020 a las 13:40 Actualizada el 21/07/2020 a las 13:45

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que no considera hacer obligatorio el uso de la mascarilla en Madrid, pero la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha insistido en que sí debe serlo.

Ambas posturas han sido explicadas ante la prensa desde la Real Casa de Correos, donde se ha presentado la maqueta de Madrid Nuevo Norte. Allí, el regidor ha indicado que este "es un caso en el que es innecesario hacer determinadas regulaciones".

"Somos conscientes de que un altísimo porcentaje de madrileños va con mascarilla, esto se sobrepone a la necesidad. Ya cumplen con ello", ha manifestado a continuación, por lo que entiende que "es el vivo ejemplo de que la sociedad civil no tiene por qué estar siempre normada, que tiene madurez para llevar mascarilla".

Por su parte, Villacís ha reconocido que los madrileños "se comportan como si fuese obligatorio, pero a nivel de España ya hay rebrotes" y pese a que "en Madrid los datos son buenos, es mejor prevenir que curar, y hay que tender a la obligatoriedad".

"Hay despistes a veces, pero hay que tender a modelo de obligatoriedad hasta que pasa el covid-19, siempre preferimos pecar de exceso de celo, antes que de confianza. A pesar de que por el comportamiento de ciudadanos se comportan como así", ha lanzado.

Además, ha precisado que "no es lo mismo un rebrote en otro espacio que en Madrid", porque "es una ciudad donde hay concentración, es un nudo de transportes, y hay tráfico internacional". También ha indicado que el aeropuerto de Barajas "está descontrolado" y "es un error del que el Gobierno no ha aprendido". "Estoy muy preocupada, y deberíamos tender a máximos y no a mínimos", ha concluido.

Almeida sobre el Gobierno de Ayuso: ha hecho una "gestión muy buena"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la región y la capital tienen buenos datos en lo referente a coronavirus porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho una "gestión muy buena".

Desde la Real Casa de Correos, el regidor ha indicado que "Madrid siempre es noticia; cuando tenía los peores datos y también lo es cuando tiene los mejores datos". "La polémica acompaña al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha hecho una gestión realmente buena, está demostrando que es una gestión muy buena", ha añadido.

Martínez-Almeida ha añadido que en aquellas comunidades donde hay rebrotes "se están controlando, pero mientras no se demuestre lo contrario, y nadie lo ha hecho, no hay ocultación de datos".

Además, ha aseverado que "no se puede usar siempre a la Comunidad para generar polémicas que no se corresponden con lo que pasa en estos momentos".