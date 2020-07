Ayuso atribuyó al Gobierno una partida de mascarillas defectuosas que había comprado la Comunidad de Madrid

Publicada el 22/07/2020 a las 13:05 Actualizada el 22/07/2020 a las 13:34

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al Ejecutivo central de la compra de una partida de mascarillas defectuosas cuando estas, en realidad, habían sido adquiridas por el propio Gobierno madrileño, según avanza la Cadena Ser.

Tras la noticia de la aparición de un lote de mascarillas inutilizables en Andalucía y Madrid, publicada por el diario El Mundo, una primera versión procedente de fuentes del gobierno madrileño aseguraba lo siguiente: "Estamos verificando la procedencia, pero no han sido adquiridas por compra centralizada de la Comunidad de Madrid”. Un día más tarde, en la víspera del polémico acto por el cierre del hospital de Ifema, Ayuso incidió en que "las mascarillas no han sido compradas por la Comunidad de Madrid". "Han sido compradas por el Ministerio, creo, de Defensa", añadió.

Sin embargo, las mascarillas que se distribuyeron como de máxima protección por error, bajo la marca Purvigor, fueron “adquiridas directamente por el Sermas”, como reconoce ahora la Consejería de Sanidad tras una petición de información realizada por la SER en aquellos días a través del Portal de Transparencia. El departamento que dirige el conservador Enrique Ruiz Escudero dice que “averiguó el origen del fallo -por el que pide disculpas- a posteriori”, pero no explica por qué no aclaró entonces el malentendido.

La polémica partida forma parte de un contrato de suministro de material más amplio, tramitado por la vía de emergencia, y por valor de 3,4 millones de euros, que la Consejería firmó el 25 de marzo con la empresa distribuidora Helianthus Medical. Dicha compañía ha emitido ya a la Comunidad de Madrid al menos 91 facturas por un valor conjunto que supera el millón de euros por suministros relacionados con el covid-19.

“Una vez verificado que la documentación que el fabricante había proporcionado a la empresa suministradora era incorrecta y en algún caso falsificada, la empresa Helianthus nos traslada su disposición para retirar las mascarillas entregadas consideradas NO VALIDAS —en mayúsculas en el documento original—, por otras mascarillas que cumplían con la normativa vigente”, señala la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia. La distribuidora realizó el cambio el 11 de mayo, según explican las dos partes del contrato.

El director comercial de Helianthus Medical, Francisco Ruiz, reconoce que tuvieron que retirar "más de 5.000 mascarillas". "Me sigo preguntando cómo he sido capaz de meter un producto que no cumplía. Eso a mí me crea ansiedad”, apunta Ruiz, que admite como esos días “había que meter como fuera lo que llegara”.