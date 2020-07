Madrid dice que la situación en las residencias está "tranquila" y el protocolo es "excesivamente prudente"

Publicada el 22/07/2020 a las 14:54 Actualizada el 22/07/2020 a las 15:02

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha asegurado este miércoles que la situación en las residencias de mayores madrileñas está actualmente "tranquila" y reconoce que los protocolos para evitar la propagación del coronavirus en estos centros son "excesivamente prudentes", informa Europa Press.

Preguntado por el nuevo procedimiento enviado por la Dirección General de Salud Pública el viernes a los geriátricos madrileños, Reyero lo valora de forma "muy positiva" e indica que "va en la línea con todo el trabajo en los últimos meses, de ir profundizando en la prudencia a la hora de actuar en las residencias".

Y en ese sentido, ha dicho que actualmente hay un incremento "muy significativo" de test PCR y seroprevalencia realizados, lo que permite a los centros actuar "de manera directa" cuando se detecta un caso sospechoso y el rastreo de los contactos de residentes y trabajadores.

"Estamos en una situación que no tiene nada que ver con la posición inicial. En el caso de que haya algún brote concreto seremos capaces de actuar de manera rápida y eficaz para que no se extienda el virus en la residencia, porque como se ha puesto en evidencia, una vez entraba se distribuía con mucha facilidad. Ahora tenemos las condiciones para que eso no se produzca. Podemos aislar, sabemos quiénes son positivos y negativos y actuar de manera muy rápida, con test en 24 horas", ha apuntado el consejero.

Respecto a la falta de datos sobre la situación interna en los geriátricos madrileños, Reyero ha respondido que no hay datos porque el Ministerio de Sanidad ya no los solicita tras decaer el estado de alarma. "Nosotros los hemos publicado hasta que la orden nos obligaba a ello. La situación es tranquila pero tenemos que estar muy pendientes porque eso en un momento determinado puede cambiar la situación", ha aseverado.

El titular regional de Políticas Sociales ha manifestado también que el protocolo en las residencias es "muy estricto". "En algunos casos somos excesivamente prudentes, pero es lo que toca ahora. En cuanto hay un caso se considera que es un brote y tenemos que continuar con este prudencia para actuar de manera más correcta posible", ha concluido.