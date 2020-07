Las víctimas del Alvia vuelven al lugar del accidente siete años después para pedir justicia como "el primer día"

Publicada el 24/07/2020 a las 21:45 Actualizada el 24/07/2020 a las 21:55

Víctimas del accidente y familiares han vuelto este viernes al lugar en el que hace siete años descarriló el Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol para recordar a los fallecidos y pedir "lo mismo que el primer día", que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se haga justicia, según recoge Europa Press.

En el acto, marcado este año por las medidas contra la covid-19, han participado varias decenas de personas, que han rememorado el accidente registrado a las 20,41 horas del 24 de julio de 2013 en Angrois, en las afueras de Santiago, una ciudad que se preparaba en aquellos momentos para celebrar el día grande de las fiestas del Apóstol. Murieron 80 personas, aunque las víctimas elevan el cálculo a 81, y sufrieron heridas más de 140. "Siete años después estamos aquí reivindicando lo mismo que el primer día", ha manifestado el presidente de la asociación de vecinos de Angrois, Martín Rozas, en su intervención, en la que ha animado a las víctimas y sus familias a "seguir peleando". "Si vosotros desfallecéis, gana el sistema, que es corrupto", les ha dicho.

El acto de homenaje ha incluido varias piezas musicales interpretadas en directo, algunas de ellas directamente inspiradas en el accidente. Quienes han intervenido en el acto han insistido en que lo ocurrido merece una investigación independiente y no caerá en el olvido. "Nosotros no olvidamos", ha declarado uno de los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Juan Sierra. "Puede que ya no se nos note y que se nos vea mejor, pero bajo esa máscara de normalidad todo sigue igual. Repasamos cada instante de ese accidente. Seguimos perplejos", ha agregado. "Ellos podrán limpiar las vías y pintar los muros, pero no podrán limpiar sus conciencias", ha manifestado.

Otro de los afectados, José Manuel Castelo, ha tomado la palabra para reflexionar acerca de por qué continúa asistiendo cada año al homenaje en Angrois pese al "dolor" que le causa. La razón es, ha explicado, la lucha que mantienen para conseguir que se investigue la verdad, se haga justicia y reciban una reparación. El accidente, ha resaltado, era "totalmente evitable", pese a que se debió "a un error humano". Ahora, ha añadido, se ha "ninguneado" a las víctimas del coronavirus como a ellos.

El portavoz de la plataforma, Arturo Domínguez, ha agradecido a las instituciones que hacen posibles los actos que organizan en cada aniversario del accidente y ha insistido: "La lucha sirve y nunca lo olvidaremos".

Para finalizar el acto, los presentes han hecho una ofrenda de 81 flores blancas, a la que este año han sumado una rosa roja para simbolizar a las víctimas de la pandemia de COVID-19. Han cerrado de este modo una jornada que comenzó con una protesta para reclamar que haya una investigación técnica independiente sobre el accidente, como la Unión Europea le ha pedido a España. Este jueves celebraron una asamblea de miembros de la plataforma y el sábado habrá un encuentro familiar en el Pazo do Faramello, en Rois.