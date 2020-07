Andalucía pide al Gobierno que negocie con el Reino Unido su exclusión de la cuarentena

Publicada el 27/07/2020 a las 09:59 Actualizada el 27/07/2020 a las 10:12

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido este lunes al Gobierno central que en las negociaciones que desarrolle con Reino Unido para tratar de excluir a Islas Baleares y Canarias de la cuarentena que ese país ha establecido para los ciudadanos procedentes de España incorpore también a Andalucía, porque lo contrario sería un "trato discriminatorio".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Juan Marín ha manifestado que, sin duda, esa decisión del Reino Unido es una "muy mala noticia" para un sector turístico que empezaba a recuperarse especialmente en turismo internacional, con unos datos algo superiores a los que se preveía en un principio.

Ha señalado que es lógico que el Gobierno central reivindique ante el Gobierno británico que se excluyan de esa cuarentena a las islas Baleares y las Canarias, pero también debe incluir en su demanda a Andalucía, dada la incidencia del coronavirus en esta comunidad y la situación de seguridad que existe.

En opinión de Juan Marín, si el Gobierno no incluyera a Andalucía en su demanda de eximir a determinados territorios de la cuarentena se estaría produciendo un "trato totalmente discriminatorio" para esta tierra y especialmente para la Costa del Sol de Málaga, con gran presencia de turismo británico.

Para el vicepresidente, con 46 personas hospitalizadas, sólo cuatro en UCI de una población de 8,6 millones de personas, no sería justo para Andalucía que no se incluyera en esa demanda del Gobierno central. Ha recalcado que Andalucía es el primer destino turístico del mundo y uno de los más seguros.

Ha considerado que Reino Unido no es consciente de la situación real que vive en este momento el conjunto de España y ha apuntado que entiende que pueda haber restricciones a determinadas zonas con un alto nivel de contagios, como Cataluña, pero en el conjunto de España y "especialmente en Andalucía no hay ningún motivo para este tipo de alarma", sobre todo cuando en la comunidad los servicios sanitarios tienen activados todos los equipos de rastreo.

Ha apuntado que si bien surgen brotes, en la misma proporción se van desactivando a otros y, en definitiva, la situación "es de seguridad en Andalucía".

El PP critica que el Gobierno busque salvar de la cuarentena británica a Baleares y Canarias y no a otras comunidades

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado duramente este lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busque salvar de la cuarentena británica a Baleares o Canarias y no a otras comunidades como, precisamente, Andalucía, que también reciben a muchos turistas británicos. A su entender, no se puede buscar soluciones "para unas partes de España y no para otras".

"¿Por qué Canarias sí, pero por qué Andalucía no?", se ha preguntado Montesinos, diputado del PP por Málaga, en una entrevista en Canal Sur, que ha recogido Europa Press, después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, negocie con el Gobierno británico para excluir a Baleares y Canarias de la cuarentena.

Montesinos ha pedido saber qué es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez "para intentar buscar soluciones antes de que se anunciara esa medida" del Gobierno británico. "¿Algún español sabe a esta hora qué es lo que ha hecho el Gobierno de España para impedirlo?", se ha preguntado. Dicho esto, ha subrayado que el PP nacional "comparte la queja" de, por empleo, el presidente de la Diputación de Málaga, acerca de "por qué se está buscando soluciones para unas partes de España y no para otras".

Montesinos ha recalcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que dar "respuestas" pero ha asegurado que está "mudo". Dicho esto, ha señalado que antes de que terminara el estado de alarma el líder del PP, Pablo Casado, ya le trasladó en el Congreso que "hacía falta un plan B jurídico".

"¿Conocen el plan del Gobierno ante los rebrotes y la situación turística para dar estabilidad y certidumbre?", ha exclamado, para añadir que el Ejecutivo "no se puede lavar las manos" y "no hacer absolutamente nada".

Tras criticar la "improvisación" del Gobierno ante los rebrotes del covid-19 y que esté "desaparecido", ha confirmado que esta semana el PP presentará en el Parlamento un "plan jurídico" con medidas concretas para actuar ante lo que está sucediendo, para que las comunidades sepan lo que tienen que hacer "sin volver al estado de alarma".

El presidente de Canarias asegura que el "día de hoy va a ser clave" para resolver la situación

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que el "día de hoy va a ser clave" para resolver la situación con Reino Unido, ya que Gobierno español y británico mantendrán una reunión en la que se expondrá la situación epidemiológica de España, así como la de los archipiélagos para evitar la cuarentena de los turistas británicos que decidan desplazarse a las islas.

Torres ha incidido en que el mercado británico es "fundamental" para Canarias, ya que junto a Alemania e Italia, son los principales países emisores de turistas al archipiélago, puntualizando que en un "año normal", donde no hubiera pandemia, Canarias estaría recibiendo entre 14 y 15 millones de turistas, la "mayor parte de ellos son británicos".

Por ello, admitió en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, que la recomendación desde el Reino Unido de que "no" viajen a Canarias o de tener que hacer la cuarentena es "un mazazo ahora" que se estaba "recuperando, poco a poco, el pulso turístico".

De todos modos, se espera que este lunes, 27 de julio, finalmente lleguen turistas británicos a través de los principales turoperadores como TUI o Jet2, que aunque habían avisado de la posibilidad de suspender cualquier vuelo con España, quedaban excluido a los archipiélagos, algo que agradeció, ya que entiende que "es lógica" porque la contagiosidad es de "6 positivos por cada 100.000 habitantes" en Canarias.