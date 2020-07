Colau pide que el Govern refuerce los rastreos: "Esto no está funcionando al 100%"

Publicada el 27/07/2020 a las 11:23 Actualizada el 27/07/2020 a las 12:28

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado a la Generalitat que refuerce el sistema de rastreo de contactos con positivos de coronavirus, ya que considera que "esto no está funcionando al 100%". En una entrevista este lunes en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que el Ayuntamiento ha ofrecido toda la colaboración al Govern y ha subrayado que todos los consistorios metropolitanos han ido "a una", independientemente del partido político que gobierna en cada uno de ellos.

Ha celebrado que la Generalitat haya contratado personal para hacer estos rastreos, hasta llegar a los 500, y que se cambiara de criterio con respecto a los sectores de la cultura y el deporte: "Pedimos un cambio y la semana pasada hubo un cambio". Con todo, la alcaldesa ha ofrecido a la Generalitat reforzar el sistema de rastreo con "trabajadores municipales de algún ámbito, que ya hacen trabajo de teleasistencia" y ha sostenido que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una Oficina de Cuarentenas, para que las personas que no tienen las condiciones para hacer aislamiento puedan tener un lugar donde hacerlo.

Preguntada por la celebración este domingo de la misa en memoria de los difuntos por el covid-19 en la Sagrada Familia de Barcelona, a la que la alcaldesa no asistió y que la Generalitat recomendó no celebrar, Colau ha pedido huir de polémicas y no penalizar "sectores que están haciendo un esfuerzo enorme", como el de la cultura, ha añadido. Ha explicado que ella no asistió a la misa porque "el Ayuntamiento trabaja desde la lealtad institucional", pero ha pedido respeto por la gente que sí acudió al homenaje a las víctimas, porque la gente ya lo ha pasado suficientemente mal, en sus palabras.

Colau ha destacado que este fin de semana "ha habido un cumplimiento generalizado" de las medidas tomadas por la Generalitat de cierre de locales de ocio nocturno y ha añadido que ha habido un pequeño incumplimiento, tras lo que se ha procedido al cierre de esos locales. La alcaldesa ha insistido en que el Gobierno permita a los ayuntamientos utilizar el superávit y que se utilicen los fondos de recuperación europeos para dar respuesta a la crisis económica: "Gran parte de la recuperación económica se tiene que dar en estas zonas (las ciudades)".

"Sentimiento de agravio" a los presos independentistas

Preguntada por la concesión del tercer grado a los presos independentistas, Colau ha afirmado que no tienen privilegios sino que disfrutan de sus derechos penitenciarios y ha asegurado: "Si la mayoría éramos críticos con la judicialización, pues que ahora se quieran restringir sus derechos penitenciarios no hace más que incrementar el sentimiento de agravio". Ha subrayado que esta situación no se resolverá por el camino judicial sino "por la política, la empatía y el diálogo", y ha deseado que se retome la agenda política y se reúna de nuevo la mesa de diálogo cuando la situación sanitaria lo permita.

Sobre las elecciones en Cataluña, Colau ha sostenido que hace falta un Govern cohesionado y que se celebren elecciones para que haya una mínima estabilidad: "La división interna se nota en todas partes", también en la gestión sanitaria, ha apuntado. Ha añadido que su partido está llegando a acuerdos con ERC en el Ayuntamiento, tras lo que ha afirmado que "es positivo que en Cataluña pueda haber también estos acuerdos de izquierdas".