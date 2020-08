Preocupación en el PP porque la "alternativa" de Casado no cuaja: "Disparar a todo todos los días no es rentable"

Publicada el 01/08/2020 a las 06:00

Pablo Casado cumplió dos años al frente del Partido Popular el pasado 21 de julio. Desde esta fecha, dos elecciones generales le han ubicado como líder de la oposición, el lugar desde el que debe construir una alternativa al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Una alternativa que en sus propias filas no acaban de ver bien perfilada. Mientras que desde la dirección nacional de la formación conservadora se agarran a las encuestas más optimistas para defender que su jefe de filas ofrece un proyecto sólido y que está listo para tomar el relevo a Pedro Sánchez, amplios sectores del partido muestran su preocupación por el hecho de que el proyecto alternativo de Casado no acabe de despegar. "Por muchas veces que repitas que tú eres la alternativa a lo que hay y por muchas veces que digas que tienes programa y equipo, si la gente no te percibe como tal eso no pasa de ahí. Así de sencillo. Las encuestas son encuestas. Han pasado demasiadas cosas como para que el mensaje de Casado hubiese calado más, hubiese tenido más presencia", resume un dirigente territorial en conversación con infoLibre.

"Algo estamos haciendo mal cuando el Gobierno de Pedro Sánchez parece cada vez más fuerte, más cohesionado", añade.

Uno de los ejemplos al que más recurren las fuentes consultadas tiene que ver con el llamado plan Activemos España, presentado por presidente del PP el pasado 12 de mayo y que pretende ser el programa político del PP para los próximos meses en el contexto de la crisis del covid-19. El plan, con medidas sanitarias, económicas y jurídicas ha engrosado las propuestas de los conservadores para la comisión para la reconstrucción, y volvió a ser vendido este lunes por Casado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del covid-19, un órgano creado en el PP para dar respuesta a la pandemia.

Señalan estas fuentes que "algo falla" si Casado lleva casi tres meses repitiendo las mismas medidas y lo que queda de su mensaje son sus críticas al Gobierno de seguir yendo "por detrás de los acontecimientos", como "en marzo", a días de que se decretara el estado de alarma.

"El error de disparar a todo"

"Disparar a todo todos los días no es rentable. Es un picoteo constante. Creo que debería estar sólo en lo importante. Esto le haría, a mi juicio, ganar la credibilidad que ahora no tiene", resume un veterano dirigente en conversación telefónica con este periódico.

"Es una teoría de caza. No debe ser un cazador que tira con cartuchos llenos de perdigones que se dispersan. Debe ser un tirador con balas. Tiro de precisión. Sólo con objetivos importantes", continúa con el símil.

¿Hay ejemplos recientes de este "disparar a todo"? Los dirigentes consultados citan dos bastante recientes. Uno de ellos es el de la reacción de la dirección nacional del PP al acuerdo de la Unión Europea para la reconstrucción, donde Casado se enredó para defender una cosa y la contraria –dijo que era un buen plan y que a la vez era un "rescate en toda regla"–. "Nos equivocamos en esto porque dejamos que PSOE y Podemos nos acusen de aquello que más le gusta acusarnos, que es de 'antipatriotas".

El PP: "Es plenamente compatible"

El otro ejemplo, el del último Pleno de control al Gobierno celebrado en el Congreso de los Diputados. "Casado llevaba argumentos de sobra para derribar esa imagen de confrontación con la que siempre nos dibuja Sánchez, pero prefirió poner el énfasis en sus reservas al acuerdo europeo que en que, horas después, el PP iba a apoyar los documentos sanitario y de la UE de la comisión para la reconstrucción, algo de lo que se descolgaban hasta los socios parlamentarios del Gobierno", subraya un líder provincial.

Los fieles a Casado defienden que es "plenamente compatible" tener la mano tendida al Gobierno en "asuntos de Estado" con criticar aquello que, a juicio del PP, Pedro Sánchez hace mal. "El resto sería corresponsabilizarnos de sus actuaciones", precisan. "Eso no es crispar", repiten. Y se declaran "convencidos" de que el presidente del Gobierno no quiere el apoyo del PP.

"Vive muy bien acusándonos de buscar la confrontación y de ponernos al lado de Vox. No quiere nada con Casado. Lleva sin llamarle desde el 4 de mayo. Si quisiese una relación normalizada con el principal partido de la oposición, lo lógico sería mantener informado al PP. O, por lo menos, no atacarnos", reflexiona una parlamentaria de la órbita del jefe de los conservadores. Esta diputada recuerda que los socialistas han aprovechado para criticar a Pablo Casado hasta cuando el Grupo Parlamentario Popular votaba 'sí' a las prórrogas al estado de alarma.

"Es muy fácil decir que con la que está cayendo deberíamos estar en más de 130 diputados en las encuestas. Pero las cosas no cambian de un día para otro, la gente no pasa de la noche a la mañana de votar a Vox y a Ciudadanos y luego votar al PP. Y menos, de votar al PSOE a votar al PP. Todo requiere su tiempo. A la gente le cuesta cambiar el voto porque en cierto sentido es reconocer que se ha equivocado", analiza un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

El debate sobre la moderación

Este debate sobre el estilo de oposición que está poniendo en práctica Casado entronca con otro debate todavía más antiguo en el PP desde que el actual líder está al frente y es el del tono de su discurso. El grueso de los barones territoriales llevan más de un año recomendando a su jefe de filas un "giro al centro" en el fondo y en las formas para volver a ganar elecciones convencidos de que el partido, siempre que ha obtenido amplio respaldo en las urnas, ha sido ampliado la base de su electorado. Esto exige, dicen, "dejar de mirar a Vox por el retrovisor".

Mucho se ha puesto estos días al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como ejemplo puertas adentro del PP. El pasado 12J ganó sus cuartas elecciones autonómicas consecutivas logrando, además, que ni Vox ni Ciudadanos se cuelen en el Parlamento gallego. El propio Casado ya ha intentado zanjar este debate asegurando que el PP siempre ha estado en la moderación.

Vox y la moción de censura

Consciente de ese debate interno que se libra en el PP y para intentar ganar algo de presencia pública en las próximas semanas, Santiago Abascal confirmó en el pleno del Congreso de esta semana su amenaza de plantear una moción de censura al Gobierno. Lo hará, dijo, a la vuelta del verano, en septiembre. La izquierda supo rápido reconducir el debate para dirigirlo a Casado. Es, consideran, una maniobra no contra Pedro Sánchez, sino contra Pablo Casado.

Desde Génova, cuartel general de los conservadores, dieron rápida respuesta a la oferta de Vox. "Moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez. El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE", respondió Teodoro García Egea desde su cuenta de Twitter.

Un día después, desde la escuela de verano del colegio San Gabriel, Casado defendía que el PP es la "alternativa" y que eso pasa por ganar a la izquierda "en las urnas". No citó a Vox pero sus declaraciones venían a colación del anuncio que Santiago Abascal hizo un día antes en la Cámara Baja. "Nosotros tenemos que ser la fuerza tranquila, moderada, el partido de puerta ancha", destacó.

El papel de los medios de comunicación

El líder del Partido Popular ha llegado a trasladar parte de la responsabilidad de que su mensaje no cale a los medios de comunicación. Este jueves acudía a las jornadas Prensa y poder, organizadas por el colegio San Gabriel de Aranda de Duero (Burgos) y aprovechaba para leer la cartilla a los medios de comunicación por lo que considera un trato injusto a su formación. "Así no se puede hacer política. Si la verdad es irrelevante en el debate político ¿quién gana?", se preguntó. Y se respondió a sí mismo: "El que mejor mienta".

"Con esto de la propaganda da igual la verdad. Da igual que tú mientas en un Parlamento, como ha pasado con Interior, con lo de la Guardia Civil, como ha pasado con lo del señor Ábalos y Venezuela, como ha pasado con el caso Dina... Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portadas y más presupuesto... gana", destacó.

Casado se dibujó como un líder político impotente ante quienes tienen "los medios, las portadas y el BOE". "Da igual si nos acusan de crispar. Si tienen medios, si tienen portadas, tienen el BOE para las subvenciones... pues nada... Mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos", dijo. "Esto no es bueno. Pero es que estamos aquí hablando de prensa y poder, eh", justificó antes de lanzar otra pregunta: "¿Qué responsabilidad tienen que tener los medios de comunicación al menos para exigir la verdad?". Y volvió a responderse: "Simplemente que se diga, ¡oiga, esto es mentira!".

Casado aludía a un ejemplo concreto, a las acusaciones que desde la izquierda se lanzan al Partido Popular de haber recortado en Sanidad en sus comunidades autónomas y en los años de Gobierno de Mariano Rajoy. "Que se diga que es mentira que el señor Casado tenga que ver con algún tipo de recorte. El que lo recortó fue el señor Sánchez", sostuvo. También dijo que es "mentira" que él haya estado "negociando en contra de España" en las instituciones europeas. De hecho, destacó de nuevo que son tres de sus compañeras del PP Europeo las que han liderado las negociaciones.

