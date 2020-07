El Ayuntamiento asegura que la sentencia que anula Madrid Central confirma que la medida fue "una chapuza mal hecha"

Publicada el 28/07/2020 a las 17:35 Actualizada el 28/07/2020 a las 17:36

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula Madrid Central viene a confirmar que la medida "fue una chapuza mal hecha".

"Lo dijimos en la oposición y ayer [por este lunes] lo confirmó la Justicia al anular Madrid Central: fue una chapuza mal hecha", ha expresado el delegado a través de la red social Twitter.

El Alto Tribunal de Madrid anulaba este lunes el área de bajas emisiones tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid —cuando era oposición— y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Para Carabante, el área de bajas emisiones "se activó con prisas y de espaldas a los madrileños para sacar rédito en las urnas". Considera por ello que "ahora toca corregir los errores de Más Madrid y PSOE".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado por su parte que Madrid Central no se "revocará", pero "se hará bien", con las mejoras necesarias, para seguir yendo hacia adelante en materia medioambiental. "Lo que se aplica en el Ayuntamiento de Madrid es el pacto entre PP y Ciudadanos" y en este "ponía que se mejoraría Madrid Central, no que se revocaría, así que no se va a revocar", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor.

Asimismo, Villacís ha señalado que la sentencia del TSJM "era absolutamente predecible" y que es algo que se ha pasado varios años denunciando en la oposición. En este sentido, ha valorado que el plan del anterior equipo de Gobierno se llevó a cabo "de forma improvisada, desinformada y atropellada" con el fin de "tener un titular y hacer ver que habían hecho algo en cuatro años de mandato".

Así, ha insistido que se faltó "al deber de hacer un informe de impacto económico" y que lo que dijeron en la oposición "se ha demostrado que era cierto".

En cuanto al futuro de Madrid Central, Villacís ha avanzado que están estudiando jurídicamente si la sentencia del TSJM permite que se lleve a cabo una subsanación o si bien la vía sea a través de una ordenanza de movilidad.

La vicealcaldesa también ha hecho referencia a las multas que se han impuesto desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones y ha remarcado que "por hacer las cosas mal la consecuencia la pagamos los madrileños".

"Si tenemos que devolver las multas, las estarían devolviendo todos los ciudadanos y con intereses. Además, en momentos como este, que la administración necesita dinero", ha zanjado.