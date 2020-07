El juez suspende el tercer grado de los presos del 1-O tras el recurso de la Fiscalía

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aceptado suspender el tercer grado de los presos del 1-O a raíz del recurso que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado este martes, ha informado Europa Press.

En cinco providencias consultadas por Europa Press, la titular del Juzgado acuerda, como ha pedido el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.

Esta decisión afecta al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al líder de ERC, Oriol Junqueras; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitienciaria 1 deberá posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La suspensión se aplica desde el momento en que las cárceles comuniquen a los presos la decisión de la jueza, pero sus defensas podrán recurrir la suspensión en los próximos tres días.

Fuentes jurídicas han asegurado que, al suspenderse el tercer grado, los presos recuperan "la situación penitenciaria que tenían antes" de la semilibertad: todos estaban clasificados en segundo grado y usaban el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Así, las mismas fuentes afirman que el miércoles podrían salir de prisión durante el día todos "los que tienen el 100.2, con voluntariado o trabajo".

El jueves, la Audiencia de Barcelona remitió al Tribunal Supremo (TS) los recursos de apelación de la Fiscalía al 100.2 de Sànchez, Cuixart y Forn. Lo hizo en virtud del nuevo criterio fijado por el Supremo al estudiar el 100.2 de Forcadell, cuando estipuló que estos recursos corresponderán al tribunal sentenciador y no a las Audiencias Provinciales.

Junqueras: "Volvemos a constatar que nos tienen miedo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O demuestra que el Estado tiene miedo de ellos: "Volvemos a constatar que nos tienen mucho miedo y por eso nos quieren cerrados. Para incidir en la política y en la sociedad catalana".

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, ha defendido que la cárcel forma parte del camino hacia la independencia y ha convencido de que saldrán "para ganar".

Avui tornem a constatar que ens tenen molta por i ens volen tancats. Nosaltres sabem que això forma part del camí. De la presó se'n surt, i en sortirem per guanyar i per portar aquest país a la llibertat. pic.twitter.com/GdNmFghKYd

"Nosotros sabemos que esto forma parte del camino y que de la cárcel se sale, y que saldremos para ganar y para llevar a este país a la libertad", ha reivindicado.

Torra cuestiona la voluntad de diálogo del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cuestionado este martes la voluntad de diálogo del Gobierno central después de que el Juzgado haya aceptado suspender el tercer grado.

"No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?", ha criticado el presidente en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

No, la llei no preveu la venjança com a resposta. Aquest és el diàleg que ofereix Espanya? https://t.co/iW6HCHHrGz