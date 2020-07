Torra exige a Sánchez "parar las hostilidades" si quiere volver al diálogo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parar las hostilidades" si quiere retomar el diálogo para desencallar la situación política en Cataluña.

En una declaración institucional desde la Generalitat, recogida por Europa Press, ha insistido en que para volver a la mesa de diálogo "hará falta que antes demuestre que tiene la firme voluntad de parar las hostilidades contra el movimiento independentista", después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña haya aceptado este martes suspender el tercer grado a los presos del 1-O a raíz del recurso de Fiscalía.

▶️ L’estat espanyol va decidir que sempre faria passar la unitat d’Espanya per davant de la democràcia i els drets humans. El nacionalisme espanyol per damunt de la raó republicana. Això té un nom i no és justícia: és venjança pic.twitter.com/zuLiiSdbbU