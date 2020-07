El Gobierno regulariza 39 expedientes del Imserso por valor de 2,5 millones en contratos irregulares heredados del PP

Publicada el 28/07/2020 a las 12:00

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la convalidación de 39 expedientes administrativos provenientes del Imserso, el instituto público que gestiona los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social en materia de turismo social o viajes de vacaciones de las personas mayores y que depende de la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias.

La decisión trata de solucionar, según fuentes del Ejecutivo, la “falta de previsión y planificación” del equipo directivo del Imserso durante la última etapa del Partido Popular en relación con las actividades necesarias para la plena implantación de la Ley de Contratos del Sector Público.

El trámite de convalidación a través del Consejo de Ministros es necesario, según las mismas fuentes, para autorizar el pago de servicios derivados de “contratos mal hechos”. Si no se llevara a cabo, las empresas afectadas no podrían cobrar, dado que los contratos no se hicieron conforme a la ley.

Los expedientes ascienden a un total de 2,5 millones de euros y se corresponden con 15 contratos de servicios de vigilancia del Imserso, ocho contratos de limpieza, cinco contratos de suministros de gas y gasóleo y otros servicios relacionados con el suministro de víveres, mantenimiento y gestión de red.

El origen del problema se remonta al año 2018, cuando la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de contratación del sector público tuvo un fuerte impacto en la actividad de contratación del Imserso, cuando Carmen Balfagón ocupaba su dirección general. En ese momento estaba prevista la la tramitación de aproximadamente 60 expedientes de contratación que no se formalizaron de acuerdo con la nueva ley, siempre según fuentes del departamento de Pablo Iglesias.

Cambio de Gobierno

Con el cambio de Gobierno en 2018, y la llegada a la dirección del Imserso de Manuel Martínez Domene (PSOE), comenzó la revisión de estos contratos, que continúa ahora de la mano de Luis Alberto Barriga Martín, ya con el instituto bajo la responsabilidad de Unidas Podemos.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) elaboró en noviembre un informe que reconocía que “el caos en la contratación” obligaba a a recurrir a un procedimiento extraordinario para regularizar los pagos. ”Es ya conocido que diversas irregularidades administrativas y legales han motivado que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía Anticorrupción hayan abierto sendos expedientes. En el caso del Tribunal de Cuentas se prevé que publique un informe sobre el tema en las próximas semanas”, recuerdan las fuentes citadas.

“Mientras el sistema de dependencia sufría duros recortes a manos de Rajoy, la gestión del PP en el Imserso”, que también se ocupa de estos pagos, “presentaba irregularidades que apuntan a la posible comisión de delitos que tendrá que dirimir la Justicia”, subrayan.

“Ahora lo importante es dejar que” tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía Anticorrupción “hagan su trabajo y cooperar con ellos para depurar todas las responsabilidades”. A principios de 2020, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ya solicitó a la Inspección de Servicios que se iniciase la correspondiente inspección. “Este es precisamente el momento para promover un cambio en el Imserso que permita un nuevo impulso a los servicios de dependencia en España”, concluyen desde la Vicepresidencia Segunda.