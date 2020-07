El PSOE no descarta la moción de censura contra Ayuso en otoño pero detalla que ahora no se dan las condiciones

Publicada el 29/07/2020 a las 11:19 Actualizada el 29/07/2020 a las 12:53

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que actualmente no se dan las condiciones para presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al no disponer de apoyos suficientes, pero siguen dispuestos a ejercerla en otoño en caso de reunirse las circunstancias necesarias y prosigue el "deterioro" de la acción de gobierno en la región.

En declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, Franco ha señalado que la moción de censura es un "arma constitucional" a disposición de la oposición, contemplada también en el Estatuto de Autonomía, y que el PSOE siempre han sido "muy rigurosos" con esa posibilidad.

"Si se dan las circunstancias en otoño, si el Gobierno de Madrid merece una moción de censura, los socialistas estamos dispuestos a afrontarla pero tienen que darse una serie de circunstancias, entre otra tener los apoyos necesarios", ha desgranado el también delegado del Gobierno en la región.

Además, ha señalado que fue el PSOE quien ganó las últimas elecciones autonómicas y que con el acuerdo de investidura entre PP, Ciudadanos "casi se puede decir que la moción de censura la presentaron hace un año las tres fuerzas de derechas a los socialistas", que habiendo ganado los comicios "no pueden gobernar".

"En otoño si se dan las circunstancias por responsabilidad para que haya un gobierno diferente (...) que no actúe como ariete y colabore con el Gobierno central, entre otras cosas, y gestione adecuadamente. Si esas circunstancias se dan, estamos dispuestos a presentar una moción de censura", para incidir en que ahora esa posibilidad no se da al no tener apoyos.

Finalmente y preguntado sobre si existen contactos del PSOE con Ciudadanos respecto a una posible moción de censura, Franco ha respondido que "rotundamente no".