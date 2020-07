Casado estalla contra la prensa: Sánchez "gana" porque "tiene más medios, portadas y presupuesto".

Publicada el 30/07/2020 a las 18:55 Actualizada el 30/07/2020 a las 20:24

Las jornadas llevaban el nombre de Prensa y poder y el líder de los conservadores aprovechó su presencia en ellas para leer la cartilla a los medios de comunicación por lo que considera un trato injusto a su formación. "Así no se puede hacer política. Si la verdad es irrelevante en el debate político ¿quién gana?", se preguntó. Y se respondió a sí mismo: "El que mejor mienta".

"Con esto de la propaganda da igual la verdad. Da igual que tú mientas en un Parlamento, como ha pasado con Interior, con lo de la Guardia Civil, como ha pasado con lo de el señor Ábalos y Venezuela, como ha pasado con el caso Dina... Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portadas y más presupuesto... gana", destacó visiblemente molesto en el coloquio posterior a una intervención más pausada en la que había aparcado las críticas a los medios de comunicación.

Casado se dibujó como un líder político impotente ante quienes tienen "los medios, las portadas y el BOE". "Da igual si nos acusan de crispar. Si tienen medios, si tienen portadas, tienen el BOE para las subvenciones... pues nada... Mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos", dijo. "Esto no es bueno. Pero es que estamos aquí hablando de prensa y poder, eh", justificó antes de lanzar otra pregunta: "¿Qué responsabilidad tienen que tener los medios de comunicación al menos para exigir la verdad?". Y volvió a responderse: "Simplemente que se diga, ¡oiga, esto es mentira!".

Casado aludía a un ejemplo concreto, a las acusaciones que desde la izquierda se lanzan al Partido Popular de haber recortado en Sanidad en sus comunidades autónomas y en los años de Gobierno de Mariano Rajoy. "Que se diga que es mentira que el señor Casado tenga que ver con algún tipo de recorte. El que lo recortó fue el señor Sánchez", sostuvo. También dijo que es "mentira" que él haya estado "negociando en contra de España" en las instituciones europeas. De hecho, destacó de nuevo que son tres de sus compañeras del PP Europeo las que han liderado las negociaciones.

Pero lamentó que hoy "nadie dice eso". Que hoy, "lo que se lee en la prensa" no es eso, sino que al presidente del Gobierno se le veía "muy ufano" o "que se le aplaudió". O que "no sé cuántos diputados fueron".

"Esto no se ve en el mundo"

Para el líder del principal partido de la oposición esto merece una "reflexión" como país. Porque, dijo, "esto no se ve en en el mundo". "No se ve", repitió. En este contexto, puso el ejemplo de una entrevista la viceministra de Sanidad del Reino Unido. "Buscadla, buscadla", pidió al auditorio de estas jornadas organizadas por el Colegio San Gabriel de Aranda de Duero (Burgos). "Sufres al ver el vídeo", dijo antes de destacar que se había enfrentado a "15 repreguntas" y que el entrevistador la interrumpía.

"Aquí, nada. Aquí salen a decir que hay 28.000 muertos y, si nosotros pedimos la cifra, crispamos. Aquí salen a decir que salimos más fuertes con siete millones de personas sin trabajar y si decimos que la EPA es mala, crispamos...", añadió.

"Es muy difícil hacer política en estas condiciones porque lo vital es saber lo que es verdad y lo que es mentira y si no se sabe que es verdad y lo que es mentira, pues no estamos en política, estamos en un juego de tahures. Y yo, a las cartas, no juego en público", zanjó este asunto.

EN DIRECTO: @pablocasado_ participa en la VIII edición del curso de verano ‘Prensa y Poder’ https://t.co/UfvKERKfJ6 — Partido Popular (@populares) July 30, 2020

Minutos antes, en su intervención inicial había defendido que el PP es la alternativa y que eso pasa por ganar a la izquierda "en las urnas". No citó a Vox pero sus declaraciones venían a colación del anuncio que Santiago Abascal hizo un día antes en el Congreso de los Diputados. Según avanzó el líder de la extrema derecha en septiembre registrará una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.