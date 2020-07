CCOO denuncia que varias residencias concertadas llevan semanas sin hacer pruebas PCR y empiezan a aparecer positivos

Publicada el 30/07/2020 a las 10:11 Actualizada el 30/07/2020 a las 11:06

El Comité de Empresa de CCOO Sanidad Madrid en DomusVi Mirasierra, residencia de la Comunidad de Madrid con gestión indirecta en manos de la empresa privada, ha denunciado que desde hace dos semanas el Hospital Universitario La Paz, encargado de las pruebas PCR y el seguimiento serológico del personal, canceló el control del mismo bajo el pretexto de la falta de efectivos para llevar a cabo esta labor. En este centro, uno de los más golpeados durante los peores meses de la crisis sanitaria, se ha detectado ya un nuevo positivo de un residente, lo que ha obligado a su aislamiento y a la suspensión de las visitas.

No se trata de la única residencia cuya actuación denuncia CCOO: en ‘La Moraleja’, Alcobendas, según el delegado de CCOO en el centro, se han suspendido las pruebas desde hace ya varios días. Se trata de un centro que también tiene como hospital de referencia el Hospital Universitario La Paz.

En estas dos residencias se había establecido, al menos, un sistema de seguimiento serológico a los profesionales. No ocurre así en otros centros de mayores y áreas geográficas de la Comunidad de Madrid, según apuntan fuentes sindicales. En Aralia Leganés anunciaron que a partir de julio se realizarían los test serológicos y a dos días de agosto, "aún no se ha testado a los profesionales", denuncian.

En otro centro de Coslada, donde ya se ha registrado un caso positivo entre los residentes hace días, han rellenado los impresos para el control de contactos pero "aún no se les ha hecho prueba alguna ni han recibido comunicación alguna". En la Residencia DomusVi de Usera el personal firmó para someterse a la serología hace más de 15 días pero "aún no se han hecho pruebas, las PCR no se realizan desde hace mes y medio, y han llegado al centro cinco residentes nuevos", informan también desde la organización.

El presidente del Comité de Empresa de la Residencia DomusVi Mirasierra, Andrés Santana, de CCOO, califica que la situación de "alarmante" ya que de nuevo “el Gobierno de Madrid presenta planes de acción frente al covid-19 que no son globales y en los que no existe coordinación alguna para evitar la expansión del virus”. "Las residencias de mayores y sus plantillas han sido uno de los principales propagadores del coronavirus, la falta de control serológico y la escasez de medios de protección personal contribuyeron a la difusión en los peores momentos de la pandemia", explica Santana.