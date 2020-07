El juez mantiene el tercer grado de Dolors Bassa y Carme Forcadell

El Juzgado de Vigilancia Penitenciara 1 de Cataluña ha desestimado este jueves la petición de la Fiscalía para suspender el tercer grado de la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por lo que mantienen la semilibertad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En un tuit recogido por Europa Press y que ambas han publicado de forma idéntica, han celebrado la decisión del juez, pero han lamentado la situación de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, "que están a punto de entrar" en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

El jutjat penitenciari número 1 de Barcelona ha aplicat el que diu la Llei per això la @dolorsbassac i jo no entrem a la presó. Molt greu pels companys que hi són i pel @joseprull i @jorditurull que són a punt d'entrar-hi. Us estimem