Torra confirma en una carta enviada a Sánchez que no acudirá a la Conferencia de Presidentes de este viernes

Publicada el 30/07/2020 a las 11:49 Actualizada el 30/07/2020 a las 12:20

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmado lo que ya estaba en el aire desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó una Conferencia de Presidentes para este viernes en La Rioja. "La presente carta es para explicar las razones por las cuales no asistiré ni yo ni ningún representante de la Generalitat a la reunión de presidentes autonómicos", comienza la misiva, en la que detalla que, "de entrada", no comparte que el Ejecutivo no exija que se investigue a la Casa Real "por las recientes informaciones publicadas" sobre el rey emérito. "Recuerdo, en este sentido, que el Parlament de Cataluña, sede de la soberanía de los catalanes, va a aprobar la petición de abdicación de Felipe VI", que presidirá el encuentro, añade Torra en el escrito, en el que también ha querido criticar las reuniones mantenidas los domingos cuando estaba vigente el estado de alarma, reuniones cuyo contenido ya era anunciado en las comparecencias de Sánchez de cada sábado. Lamenta además que en la reunión de este viernes no se podrá debatir el funcionamiento ni el reparto de los fondos europeos, ya aprobados, y que no se han abordado las propuestas económicas realizadas por la Generalitat.

El encuentro se celebrará este viernes de manera presencial en el Monasterio de Yuso del municipio riojano de San Millán de la Cogolla a las 10.30 horas y en él, Sánchez informará a los líderes autonómicos sobre el acuerdo de la Unión Europea para crear un fondo de recuperación. España recibirá de este fondo unos 140.000 millones de euros durante seis años, de los cuáles más de 72.000 millones serán a fondo perdido y el resto serán en préstamos con condiciones.

Torra ya había supeditado su presencia en La Rioja a cómo evolucionara el virus en el territorio catalán, lugar que está en una situación epidemiológica complicada con más de mil casos diarios. La situación no ha mejorado, y por eso el president cree que debe quedarse en Barcelona, donde la situación tan "complicada" exige toda su "atención y dedicación". Critica, en este punto, que no se le haya permitido participar telemáticamente en el encuentro. "Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías", asegura.

En cualquier caso, ha pedido a Sánchez reunirse de forma telemática "de presidente a presidente" la semana que viene para abordar el plan de reactivación de Cataluña tras la pandemia y las demandas que considera que el Gobierno no ha atendido.

Urkullu mantiene su postura de no acudir porque no hay "fecha" para la Comisión mixta

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu mantiene su posición de no acudir al encuentro porque se sigue sin fijar una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi, según han manifestado a Europa Press fuentes de Lehendakaritza. Las mismas fuentes han señalado que no ha variado la postura que el lehendakari expresó el pasado viernes cuando comunicó al Gobierno central que su posición, en ese momento, pasaba por no acudir.

Este pasado miércoles, Sánchez pedía por carta al lehendakari que acudiera de manera presencial a esa cita y le garantizaba que la reunión de la Comisión Mixta del Concierto se celebraría "en el plazo más breve posible". Pero fuentes de Lehendaritza han recordado que Urkullu dijo que no acudiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto y "a día de hoy, no la hay". "No hay fecha, no va", han apuntado.

Esa posición, según han recordado, ya se trasladó el pasado viernes a la ministra de Política Territorial y Función Pública. Carolina Darias, y el pasado martes al propio presidente del Gobierno.