Urkullu asiste finalmente a la Conferencia de Presidentes y sólo Torra deja la silla vacía

Publicada el 31/07/2020 a las 09:06 Actualizada el 31/07/2020 a las 09:49

Iñigo Urkullu estará este viernes en La Rioja. Según ha informado el Gobierno a primera hora de esta mañana, el lehendakari ha cambiado de opinión en apenas 24 horas y, finalmente, acudirá a la Conferencia de Presidentes que este viernes se celebra en San Millán de la Cogolla (La Rioja) y que será el primer encuentro presencial entre presidentes autonómicos desde que comenzara la pandemia. El president de la Generalitat, Quim Torra, será el único que dejará su silla vacía.

Fuentes de la Lehendakaritza han confirmado a Europa Press que, tras días de conversaciones y escritos entre el consejero vasco de Hacienda y la Ministra de Hacienda así como entre Sánchez y Urkullu, "acaba de alcanzarse un acuerdo sobre la senda de déficit y capacidad endeudamiento de las Instituciones Vascas". La fórmula, según las mismas fuentes, incluye también a las Diputaciones Forales y sustanciar en la Comisión Mixta de Concierto Económico.

El lehendakari ya avanzó, tras anunciar Sánchez la convocatoria presencial de la Conferencia de Presidentes, que no quería acudir, al entender que se estaba desatendiendo la relación bilateral entre el Gobierno central y el País Vasco. Este jueves, fuentes de Lehendakaritza informaron a Europa Press de que Urkullu mantenía su negativa de no asistir, ya que todavía no se había fijado una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió este miércoles sendas cartas a Torra y Urkullu expresándoles por escrito la importancia de celebrar esta la reunión de forma presencial, y la necesidad de que acudieran todos los líderes autonómicos, ya que en ella tiene previsto informarles del acuerdo europeo sobre los fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus, y comenzar a diseñar un sistema de reparto entre los territorios. Urkullu, según ha confirmado el Ejecutivo, ha cambiado de opinión.

Un déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% para 2020

El Gobierno Vasco y el Ejecutivo central han acordado para Euskadi un déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020, cifras que se ratificarán en una reunión que la Comisión Mixta del Concierto celebrará en la primera quincena de septiembre.

Según ha informado en un comunicado el Departamento que dirige Pedro Azpiazu, tras semanas de "intensa negociación", y una vez evaluado el impacto de la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, el Gobierno Vasco y el central han acordado un objetivo de déficit del 2,6% para la Comunidad Autónoma Vasca en 2020.

Esta cifra deberá ser ratificada en la Comisión Mixta de Concierto Económico, que se celebrará en la primera quincena de septiembre, tal y como han firmado ambos ejecutivos, representados por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y la secretaria General de Hacienda, Inés Bardón, "tras semanas de constantes conversaciones" entre Azpiazu y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Departamento vasco de Hacienda ha destacado como "otra de las cuestiones fundamentales del acuerdo" cerrado, la garantía de que las Diputaciones Forales "serán compensadas en la fórmula que se acuerde en la citada Comisión Mixta del Concierto, en caso de que su reducción de ingresos sea superior al remanente o superávit del que dispongan".