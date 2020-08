Publicada el 02/08/2020 a las 17:08 Actualizada el 02/08/2020 a las 17:09

La Junta de Andalucía ha anunciado que ha iniciado las gestiones necesarias para averiguar las circunstancias del evento y las responsabilidades que puedan derivarse tras la difusión este sábado de un vídeo grabado en un local de ocio de Torremolinos (Málaga) en el que se observan "comportamientos que incumplen toda medida de protección y seguridad ante el coronavirus".

La actuación musical del dúo de DJ Les Castizos, que actuaban en Kokun Ocean Club, y la publicación en redes sociales de un vídeo en el que se ve a uno de sus miembros escupir alcohol de una botella sobre los asistentes, que no tenían ni mascarillas ni estaban guardando la distancia social, está siendo investigada también por la Policía Autonómica en coordinación con la Policía Local de la localidad malagueña, tras las conversaciones mantenidas entre la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz.

El vídeo, subido por varios usuarios a las redes sociales, ha causado indignación en las redes sociales y desde la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) se denunció la "gravísima irresponsabilidad" que se observa en las imágenes.

Nivel de inteligencia en una discoteca - chiringuito de malaga - Torremolinos : -100 , en plenos rebrotes del #COVIDー19 #coronavirus permiten que se haga esto pic.twitter.com/C01wvo5Fzm — Alejandro (@alelitooo) July 31, 2020

Ante lo acontecido, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que señalaba que el dúo se sentía "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos". Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", eximió a Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable". "Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han sostenido, añadiendo que están "en deuda con los miles de compañeros del sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestar por los hechos".