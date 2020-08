Cs ensaya el papel de socio prioritario del Gobierno y Podemos advierte de la vía muerta de "mirar a la derecha"

Publicada el 04/08/2020 a las 06:00

El domingo por la tarde, a menos de 24 horas del encuentro, podía intuirse que la reunión entre una delegación de Ciudadanos y miembros del Ejecutivo podía ocasionar roces en el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. La encargada de avisar era la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la cuota morada. "Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes", escribía en su perfil de Twitter. La misma ministra confirmó este lunes, a través del mismo canal y ya transcurrido el encuentro, que el enfado y la advertencia iban en serio. "Cs gobierna gracias a Vox, por eso no es creíble que vayan a apoyar las políticas centrales del Gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de Gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible", valoraba Montero de nuevo.

Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes — Irene Montero (@IreneMontero) August 2, 2020

Si bien una de las máximas del Gobierno de coalición es la de negar la existencia de dos voces en el Ejecutivo, una por cada partido que lo sustenta, este lunes fue complicado encontrar un mensaje único. Porque mientras que Carmen Calvo se esforzaba en señalar que "cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado", desde la formación morada se negaban a dar la categoría de gubernamental a la cita. "Sólo estaba representado uno de los dos partidos que forman el Gobierno", destacaron desde Podemos.

Cs gobierna gracias a VOX, por eso no es creible que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible — Irene Montero (@IreneMontero) August 3, 2020

Para entender el contexto de estas declaraciones hay que meter en la coctelera el momento político. Tras el fin del estado de alarma, un periodo en el que el partido naranja ha sido clave para que el Gobierno sacase adelante las prórrogas y algunos reales decretos, gran parte de las miradas se dirigen a la negociación presupuestaria. Ciudadanos, muy metido en su papel de socio prioritario del Gobierno, está presentando a sus diez diputados como la garantía de que la agenda que trazan las nuevas cuentas públicas es "moderada". Y Unidas Podemos está volcada en el llamado plan A. A saber: que los socios prioritarios para pactar el Presupuesto y negociar las principales políticas que deben guiar al país durante el próximo ejercicio "siguen siendo los mismos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez".

Ciudadanos, por su parte, juega la baza de alternativa a esos socios de la investidura en un momento en el que una convocatoria electoral en Cataluña pondría complicado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ir de la mano del Gobierno central. La formación presidida por Inés Arrimadas tiene su origen en Cataluña, donde nació como un intento de freno al independentismo. En las útimas elecciones autonómicas fueron la fuerza más votada. Ahora, según la última encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, ERC ganaría las elecciones en Cataluña con el 22,1% de los votos, lo que le daría entre 33 y 34 escaños, pero quedaría prácticamente empatada con JxCat, que obtendría el 20,9% de los votos y entre 32 y 33 escaños en el Parlament. La estimación del CEO da la tercera posición en las elecciones al PSC con 24 escaños, seguido por Cs con 19, los Comuns con 9-10, la CUP con 6-7, al igual que el PP, y Vox entraría en la Cámara catalana con entre 3 y 4 diputados.

En el partido morado creen que el PSOE está dando muestras de querer priorizar también el diálogo con Cs. Pero avisan: no están dispuestos a apoyar "ningún acuerdo" que suponga que el Gobierno gire lo más mínimo hacia la derecha o trate de invalidar cualquier punto del programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Me veo en la obligación de alclarar:



1. En la reunión de hoy entre el PSOE y Ciudadanos sólo ha estado representado uno de los partidos del Gobierno de coalición. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) August 3, 2020

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también a través de Twitter, quiso dejar por escrito su rechazo a cualquier acercamiento del Gobierno al partido naranja: "Ciudadanos gobierna en varios territorios con el PP gracias al apoyo de Vox. Respetamos que el PSOE quiera cambiar de aliados, pero no parece sensato hacerlo. Como dice mi compañera Adriana Latra [portavoz del PSOE en el Congreso], son matemáticas".

La reacción de Cs fue negar que haya "vetos" a Unidas Podemos "con la que está cayendo en España". De hecho, en la rueda de prensa que el portavoz adjunto de Cs ofreció al término de la reunión, se abrió a negociar los Presupuestos con miembros de Unidas Podemos si el Ejecutivo los nombra como interlocutores para esa misión. Edmundo Bal sostuvo que en esta reunión habían estado las mismas personas de ambas delegaciones que ya se reunieron el pasado 12 de junio para analizar las medidas contra la pandemia.

En todo caso, el dirigente del partido naranja destacó que su formación hace política "útil", que pone "nerviosos" y "enfada" a Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) o Arnaldo Otegi (EH Bildu). Una vez más, destacó que Ciudadanos "tiende la mano al Gobierno" para una serie de políticas que "pasan por unos Presupuestos moderados, que no sean ideológicos ni populistas" y que garanticen la "igualdad" en todos los territorios, informa Europa Press.

Desde hace unos meses, el partido naranja ha emprendido un giro en su estrategia para reivindicarse como partido de centro, alejándose de las posturas más conservadoras de Partido Popular y de Vox. En definitiva, de la polémica foto de Colón.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre