Odón Elorza cree que Juan Carlos I debería renunciar a su condición de rey emérito y ve insuficiente su marcha

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputado por Guipúzcoa en el Congreso, Odón Elorza, cree "insuficiente a todas luces" la reacción de Juan Carlos I de marcharse de España ante las informaciones sobre su actuación y cree que debería renunciar a su condición de rey emérito. Asimismo, ha defendido que la ley de transparencia se haga extensiva a la familia real.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Elorza ha afirmado que la Corona "no ha explicado para nada los hechos que se le imputan al rey emérito", aunque es evidente que, "como no hay una imputación judicial, no tiene ninguna obligación de responder, ni menos públicamente".

No obstante, considera "lógico" que, "ante las informaciones, acusaciones y algunos hechos más o menos comprobados", la Casa Real, y, en concreto, el "directamente afectado", ofreciera "alguna explicación, especialmente, con motivo de la salida o la escapada del rey emérito de España".

Cuestionado por si está de acuerdo con la postura del Gobierno que avala la decisión de la marcha del rey emérito de España, ha indicado que el Ejecutivo tiene ante sí una situación "tremendamente complicada" que "no lo ha generado el Gobierno" y cuando estaba centrado en "tratar de sacar el país adelante" y negociar los fondos europeos, "le pilló este asunto que, en cierto modo, se veía venir y que el responsable es el rey emérito y la Casa Real en su conjunto".

Elorza ha indicado que la reacción de Juan Carlos I le parece "insuficiente a todas luces". "Esta salida, escapada es una salida de conveniencia ante las informaciones que siguen apareciendo", ha añadido el diputado socialista, que ha hecho alusión al "nefasto comunicado" de la Casa Real del 15 de marzo emitido "con nocturnidad y alevosía" en el que el propio Rry Felipe VI "colocaba el dedo sobre su padre".

El diputado socialista considera que "se va siempre a remolque y la respuesta es insuficiente" porque el rey emérito, al que hay que reconocerle la presunción de inocencia, "sale de España sin más, pero faltan explicaciones, transparencia sobre la cantidad de cosas que están diciendo de él, de sus acciones privadas, de las que, además, parece que, si las realizó durante su mandato como jefe de Estado, es inviolable".

El que fuera alcalde de San Sebastián ha recordado que el artículo 56 de la Constitución, "que no se lo salta un caballo", habla de la inviolabilidad del rey, que parece "un escudo claramente medieval de inviolabilidad por todo tipo de actos, en todo tipo de circunstancias".

"Creo que tenía que haber habido algo más, no sé si podría haber sido la renuncia a su condición, aunque sea honorífica, del título de rey emérito", ha dicho.

Elorza ha añadido que, además, hay algo "básico" y a lo que "nadie debería oponerse", que es la transparencia. En este sentido, ha añadido que la Ley de transparencia de 2013 establece que todos los altos cargos públicos tienen que declarar sus bienes y patrimonio, pero de esta ley "está exenta la familia real", no así la Casa Real que "tampoco hace una demostración muy extensa de lo que es la transparencia".

Elorza cree el rey Felipe VI debería haberse acogido de "motu proprio" a esa ley y comprometerse a hacer "una declaración pública anual de sus bienes y patrimonio". "Hubiera sido un paso significativo y democratizador de la institución de la Corona, un paso de regeneración auténtica", ha añadido.

El diputado ha indicado que, aunque el gobierno puede actuar en pro de esa transparencia, cree que medidas como renunciar al título por parte de Juan Carlos I o "decir que van a hacer esa declaración de bienes y patrimonio regularmente toda la familia real, en la cual todavía está incluido el padre", es algo que "pueden hacer" de "motu proprio".

No obstante, ha asegurado que también está abierta la posibilidad de que el propio Parlamento pueda hacer extensiva a la familia real esa ley de transparencia y buen gobierno, incorporando una Disposición Adicional. "Al rey, que es jefe de Estado y debe dar ejemplo en sus comportamientos y transparencia y al conjunto de la familia real. Se puede hacer, sería deseable que la Casa Real tomara la iniciativa", ha añadido.

Elorza cree que se acabara sabiendo el destino del rey emérito pero considera que debe ser la Casa Real y el propio rey emérito "quién diga dónde se encuentra" y no cree que le corresponda hacerlo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Por otra parte, ha afirmado que le parece "bien" la carta enviada por Pedro Sánchez a la militancia socialista en la que resalta que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta y pide unidad. Elorza cree que, ante todos los retos que tiene el PSOE como parte de ese gobierno de coalición de izquierdas tiene que "mantener un grado de unidad, de cohesión", aunque "otra cosa es que pueda haber opiniones en relación a este tema que expresen alguna pequeña discrepancia en términos razonables y de respeto".

Cohesión del Gobierno

"Creo que lo importante ahora también, además de la unidad de los socialistas, es mantener la cohesión del gobierno, es muy importante que este gobierno de Unidas Podemos y el PSOE se mantenga unido ante los compromisos que tiene por delante, ante ese inicio del curso político cuando, a finales de septiembre u octubre, se debata esa moción de censura de Vox –qué cosa increíble parece una película de miedo–", ha añadido.

Elorza ha afirmado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "debe continuar" y "no debe permitir, por responsabilidad y por el destino de este gobierno experimental de izquierdas, que una cuestión como la del rey Juan Carlos I produzca ningún tipo de ruptura". A su juicio, no va a ocurrir y la "responsabilidad y la cohesión se van a mantener en el gobierno".

Asimismo, ha afirmado que es "normal" que Unidas Podemos haya salido "diciendo lo que es su ideario, sus posiciones en este tema, en defensa de una república y criticando a la monarquía". "Pero entiendo que las cosas se irán suavizando y las aguas volverán a su cauce porque este Gobierno sabe cuál es el centro de su actividad", ha agregado.

Por ello, se ha mostrado convencido de que el Gobierno "va a aguantar bien y se está trabajando en ello". A su juicio, se trata de una "nube negra", aunque considera que el "episodio de Juan Carlos I continuará", aunque "no cree que tenga repercusión judicial en España". "No es porque no lo desee sino porque entiendo que ese artículo que establece la inviolabilidad para el rey me parece que es una de las facturas que hubo que pagar", ha añadido

Elorza ha asegurado que ese "blindaje de la Corona" está en la Constitución y "esa inviolabilidad es parte de ese blindaje" y "lo mismo que otras cuestiones" como hacer un referéndum entre monarquía y república, que sería "muy difícil, por no decir imposible" porque "pasa por la reforma de la Constitución, algo que nunca se quiere abordar, porque nunca es el momento".

El diputado, que ha recordado que es republicano, ha indicado que lo importante es aplicar "sistemas de transparencia y de democratización" de la institución monárquica. A su juicio, es un "proceso de regeneración necesaria y pendiente" desde hace años.

Respecto a si sus planteamientos están más cerca de los de Unidas Podemos en este tema, Elorza ha dicho que no y ha precisado que algunos sectores de esa fuerza política está "pidiendo ya" un reférendum y "no es posible" desde el punto de vista de la Constitución. "Hoy la prioridad, no es ese debate y no es ese referéndum", ha manifestado Elorza que cree que lo ocurrido con el rey emérito es "un problema de crisis para el propio Estado de derecho".