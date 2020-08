Uribes, "esperanzado" con el futuro del sector cultural tras la pandemia: "Es importante ir despacio y no parar"

Publicada el 07/08/2020 a las 11:15 Actualizada el 07/08/2020 a las 11:47

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha mostrado "esperanzado" con el futuro del sector tras las consecuencias económicas y sanitarias por la pandemia de coronavirus, resaltando que esta postura "no es una declaración de fe o un deseo, sino que responde a datos".

"Estoy comprobando que en los espacios de cultura hay público y la gente va con garantías y seguridad. Es importante ir despacio y no parar para poder salir de la situación tan difícil que se ha pasado", ha señalado en una entrevista con Europa Press el ministro, quien también incluye en este caso a los espectáculos deportivos.

"Han sido los seis primeros meses... me cuesta imaginar una dificultad mayor con una pandemia sobrevenida e inesperada con miles de muertos y eso nos ha condicionado la acción en mucho tiempo, pero haciendo balance hemos hecho un gran esfuerzo por ayudar a sectores culturales y deportivos", ha asegurado, poniendo como ejemplo que para artes escénicas y circo se han triplicado las ayudas en relación a 2019.

En el caso de los aforos, Uribes ha resaltado que ya se puede acudir a numerosos espectáculos culturales "con normalidad, dentro de los límites y exigencias de distancia social, uso de mascarillas...". Sin embargo, todavía está pendiente la presencia de aficionados en estadios de fútbol, que son "mucho más grandes" y, por lo tanto, se trata de "una cuestión también cuantitativa".

El pasado fin de semana se publicaron varias imágenes de una corrida de toros en Huelva en que aparentemente no se cumplía con el protocolo sanitario para estos espectáculos. Uribes ha apuntado que el decreto de nueva normalidad lo que dice es "que no debe haber aglomeraciones" y luego son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, junto con los organizadores, los que "tienen que tener mucho cuidado para que eso no ocurra".

"Da igual la naturaleza del espectáculo, lo importante es que esas garantías se den y, si sucedió en esos términos, animo a que la próxima vez se tenga mucho más cuidado: tenemos que avanzar sin miedo pero con la precaución que exige la presencia del virus", ha defendido, descartando la posibilidad de una sanción a los organizadores del evento porque "no le corresponde" a Cultura.

"Mal encaje" para los macroconciertos

En cuanto a los macroconciertos, ha reconocido que por ahora "tiene mal encaje" para su celebración, como también ocurre "con las fiestas de los pueblos o el ocio nocturno". "Hay situaciones en donde se da la imposibilidad material de ofrecer ciertas garantías y de control, lo que dificulta estas actividades", ha reconocido.

Para los grandes conciertos, que afirma que son "incompatibles con la contención" del virus, se ha tratado de "encontrar una fórmula" relativa a la flexibilidad con las entradas ya adquiridas. "Hemos tratado que estas empresas tengan facilidades con los clientes para ofrecer entradas de un evento posterior, o que si se pospone en el tiempo haya márgenes de devolución", ha añadido.

El ministro de Cultura ha descartado ayudas directas para este sector porque "sería una suerte de compensación universal que el Estado no podría asumir". "El Estado trata de paliar daños en sectores más vulnerables o facilitar el acceso a crédito para transitar este tiempo hasta tener una vacuna o tratamiento", ha destacado.

Derribo de estatuas

Por otra parte, Uribes también ha abordado el derribo reciente de algunas estatuas de figuras históricas españolas, reconociendo que esas imágenes le han "dado un cierto escalofrío" y le causan "perplejidad".

"No sé si se trata de revisionismo histórico o simplemente de actos vandálicos", ha añadido, recordando que al final el control de estas actuaciones corresponde a los delegados del Gobierno. "Lo que hay que hacer es proteger a estas estatuas, porque forman parte de nuestro patrimonio", ha añadido.