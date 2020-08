Casado defiende el legado del rey emérito y asegura que el debate sobre la monarquía "es suicida para la concordia nacional"

El líder del PP critica que el Gobierno no ha informado a su partido de la situación: "Consideramos que esto es una deslealtad"

Publicada el 09/08/2020 a las 13:02 Actualizada el 09/08/2020 a las 13:29

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido el "magnífico legado" del rey Juan Carlos I y ha asegurado que el debate sobre la monarquía "es suicida para la concordia nacional". "Sin él no podría haberse consolidado este Estado social, democrático y de derecho", ha señalado el líder popular en una entrevista publicada este domingo en Abc y recoge Europa Press.

En este contexto, ha reprochado "a los que intenten imputar cualquier culpabilidad sin que lo haya hecho un juez". "A una persona que no se le acusa de nada y que no tiene ninguna causa en ningún órgano judicial, por su puesto, opera la presunción de inocencia", ha dicho en referencia al rey emérito.

Asimismo, Casado ha criticado que su partido no ha recibido ninguna información por parte del Gobierno sobre la situación del rey emérito. "Consideramos que esto es una deslealtad. Hay un Gobierno que pide mucha unidad y lealtad, pero no ejerce la lealtad respecto al partido de la oposición y no ejerce la unidad dentro de su propio Gobierno", ha precisado.

Para el presidente del PP, Felipe VI ha tenido "una labor impecable" y está siendo un rey "muy cercano a la gente que lo pasa mal". "La monarquía es el pilar de nuestra convivencia y de nuestro futuro", ha afirmado.

En su opinión, Felipe VI "es el mejor jefe de Estado que podría tener España". Por ello, ha insistido en que el PP "va a defender su labor y, por supuesto, la institución que representa porque, en sus palabras, "la monarquía es a la democracia lo que Podemos es al comunismo".