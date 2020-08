Madrid traslada a ancianos de una residencia con un brote a otra en Ciempozuelos y cinco de ellos dan positivo

Publicada el 10/08/2020 a las 15:28 Actualizada el 10/08/2020 a las 17:23

Cinco ancianos trasladados de la residencia de San Martín de la Vega –donde se detectaron 52 contagios de coronavirus y los fallecidos se elevan a dos– a otra en Ciempozuelos han dan positivo en coronavirus, ha informado la consejería de Sanidad. Dos de ellos han tenido que ser ingresados en el Hospital de Valdemoro, ha confirmado el concejal de Hacienda y Seguridad de Ciempozuelos, Pedro Jiménez, informa Europa Press.

Jiménez ha detallado que en todo momento los cinco casos positivos fueron aislados del resto de residentes. Dieron positivo en PCR a los dos días de ser trasladados a Ciempozuelos. Una de las personas que ha necesitado ingreso hospitalario lo hizo ayer domingo y la otra el sábado, ha indicado. Los otros tres positivos permanecen en la residencia de Ciempozuelos aisladas, "como se hace en el domicilio con cualquier persona con coronavirus". Una de esas tres personas que no ha requerido hospitalización presenta mayor sintomatología y las otras dos "están perfectamente".

El concejal de Ciempozuelos ha lanzado un mensaje de "serenidad y tranquilidad" a las familias del resto de residentes, a pesar de que se hayan tenido que suspender las visitas y la actividad del centro de día, porque todas las personas ingresadas en la residencia "están perfectamente". "No queremos entrar en polémicas sobre si podían haber venido no. Para mi no es el mejor protocolo traer a ocho personas que supuestamente pueden tener el virus a una residencia donde la gente está sin sintomatología y sin coronavirus", ha declarado.

También añadía que, en todo caso, Ciempozuelos es "un municipio hospitalario y que no niega en ningún momento a que vengan". Preguntado por las palabras del alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, que ayer criticó que su homóloga en Ciempozuelos "señale con el dedo" a sus vecinos por los casos de covid-19 surgidos en la residencia Las Vegas, ubicada en el segundo municipio y a la que fueron trasladados varios de los residentes del centro San Marcos, de San Martín, donde el miércoles se informó de un brote de coronavirus con cerca de medio centenar de casos.

"No vamos a entrar en polémica. La alcaldesa hizo sus declaraciones estas vacaciones porque a nadie le gusta que en un centro donde no hay ningún caso se traslade a personas que tengan el problema pero Ciempozuelos es hospitalario y estamos para atenderlos. Quizás no se ha hecho de la mejor manera porque tampoco se ha avisado y nos hemos enterado casi por los medios de comunicación, pero no entraremos en polémicas", ha manifestado Pedro Jiménez.

A la Comunidad de Madrid sí le ha pedido un "protocolo diferente" porque no entiende que el traslado se haya hecho a una residencia que, hasta hace dos días, "el contagio era cero". "Aquí se ha sufrido mucho la pandemia pero hay que decir que está totalmente controlado el tema y dar la mayor tranquilidad a las familias porque todos están perfectamente", ha concluido.

Petición de investigación a Sanidad

El alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, ha solicitado al Ministerio de Sanidad que investigue el traslado. Concretamente, el regidor ha reclamado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio, que indague sobre dicho traslado de residentes del centro San Marcos donde se originó un brote con más de 40 infectados y un fallecido. Desde el Ayuntamiento han considerado que "no es normal este tipo de actuaciones que sólo conllevan a la propagación del virus entre personas mayores y que ha provocado el confinamiento de esta residencia".

En este sentido, Martínez ha indicado que les deben "una explicación, dado que en algunos casos ni los propios familiares conocían a dónde trasladaban a los residentes" y que "también han solicitado conocer el estado de salud de los residentes trasladados a Valdemoro, por si hubiese también más problemas".

"Consideramos fundamental que se facilite información directamente a los familiares, algo tan serio como es la salud pública y más en estas circunstancias no puede estar sujeto a rumores, noticias o comentarios, generando con ello aún más preocupación y alarma, como es comprensible", ha concluido el primer edil.

Por su parte, la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, lamentó ayer que la residencia las Vegas, ubicada en el municipio y hasta ahora libre de covid, se ha convertido en un "nuevo foco", lo que le ha llevado a cargar contra la Comunidad de Madrid por el traslado de residentes procedentes de San Martín de la Vega.

La primera edil ha denunciado públicamente en un comunicado la gestión del Gobierno regional del brote en la residencia San Marcos de San Martín De la Vega cuando "decidió trasladar a Ciempozuelos y Valdemoro a residentes supuestamente negativos procedentes del centro afectado". Jimeno ha explicado que no puede compartir que la política de gestión de los centros afectados sea dispersar a los mayores a centro libres de coronavirus y ha exigido a la Comunidad de Madrid que asuma su responsabilidad y que cumpla sus compromisos con la residencia de Ciempozuelos.

La Comunidad de Madrid ampara el traslado en criterios "estrictamente médicos"

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado por su parte que la decisión de trasladar a cinco ancianos fue de los geriatras, "que son los que toman estas decisiones en función de criterios estrictamente médicos". "Lo importante es que los contagios y los positivos están controlados", ha expresado el consejero en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, después de su visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112), donde ha presentado la memoria de investigación de incendios forestales del año 2019.

Así, ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad porque "se practican pruebas PCR con la suficiente frecuencia como para detectar estos contagios lo antes posible". Asimismo, ha censurado que las polémicas no son buenas y que lo "único bueno es el trabajo de los responsables políticos remando en la misma dirección". "Tenemos que estar todos juntos, aquí no hay zonas exentas de virus, lo que tiene que haber es ocupación y preocupación por parte de todos los responsables públicos en la lucha contra el coronavirus", ha zanjado.

Sobre la cartilla Covid ha asegurado que la Comunidad de Madrid no ha propuesto hasta ahora un documento que permita viajar o no a determinados lugares, "sino que lo que está buscando o pretendiendo es que toda la información que se pueda tener respecto a una persona, pueda ser utilizada dentro de los límites legales y conforme a los requisitos".