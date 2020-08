Siete ancianos trasladados por Madrid a una residencia de Valdemoro desde el centro de San Martín de la Vega dan también positivo

Publicada el 11/08/2020 a las 13:01 Actualizada el 11/08/2020 a las 13:35

Siete de los ancianos trasladados el pasado jueves a la residencia Casablanca de Valdemoro y provenientes de la residencia San Marcos, en San Martín de la Vega, han dado también positivo por covid-19 tras habérseles realizado nuevas pruebas PCR para detectar el virus, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y recoge Europa Press.

Todos los residentes se encontraban aislados desde el momento de su traslado, ya que aunque la primera prueba realizada la semana pasada tuvo resultado negativo, eran considerados contactos estrechos por el brote de la residencia de San Martín de la Vega que afectó en un primer momento a más de medio centenar de personas, la mayoría usuarios del centro.

Finalmente siete de las personas trasladadas a la residencia valdemoreña han dado también positivo en la segunda prueba realizada para detectar la infección, según adelantó Telemadrid y han confirmado fuentes de la Consejería.

De esta forma aumenta el número de ancianos contagiados por covid-19 después de que otras cinco personas dieran positivo en las pruebas de detección, todas ellas también procedentes de la residencia San Marcos y en la actualidad aisladas en la residencia y centro de día Las Vegas de Ciempozuelos.

La Comunidad se desmarca de "alarmismos" e incide en que se siguió "un criterio médico"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este martes en una entrevista en Onda Madrid que la derivación de los ancianos es una decisión "estrictamente clínica" motivada por el número de positivos entre internos y trabajadores y que en función del plan de contingencia de la residencia se debe evaluar si puede o no aislar a los contagiados en sus instalaciones.

De esta forma, Escudero ha dicho que estas personas eran contactos de contagios originales que luego han "positivizados", si bien ello se ha producido cuando ya están en aislamiento y pasando la cuarentena para comprobar si desarrollaban la enfermedad.

En la misma línea, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, se ha desmarcado de "alarmismos", ha llamado a "no hacer política" con el coronavirus y ha defendido que tras el traslado entre residencias sólo hay un criterio médico.

López, en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, ha incidido en que los traslados vienen determinados por "un criterio médico". Eso le ha llevado a hacer un "llamamiento a la tranquilidad" enviando un "mensaje de seguridad" porque "no es bueno el alarmismo pidiendo investigaciones", como han hecho algunos de los alcaldes de las residencias a las que han llevado casos positivos de San Martín de la Vega.

"Ha sido una decisión médica adoptada por geriatras", ha insistido el consejero como ya recordó el resposable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Así, ha puesto el foco en que la mayor parte de los positivos diagnosticados no requieren hospitalización. Enrique López ha defendido que "no conviene hacer política con esto" para remarcar, a renglón seguido, que las personas trasladadas desde San Martín de la Vega no han tenido contacto alguno con los residentes de los distintos equipamientos