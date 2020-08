Fernando Simón destaca el "éxito relativo" del descenso de casos en Cataluña y Aragón y pide que sirvan de ejemplo a otras comunidades

Publicada el 13/08/2020 a las 20:09 Actualizada el 13/08/2020 a las 22:32

El director del Ccaes, Fernando Simón, ha valorado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad como un "éxito" la evolución epidemiológica en las comunidades de Aragón y Cataluña –las más afectadas por los brotes en las últimas semanas, y que han comenzado a mostrar un descenso en las cifras–, lo que mostraría la eficacia de las herramientas de los gobiernos autonómicos para controlar los brotes.

"Yo creo que ha sido un éxito. Relativo, porque hemos tenido los brotes y la transmisión comunitaria. Pero si es verdad que han tenido un impacto importante y han mostrado que el brote se puede controlar", ha argumentado Simón. "Lo que ha hecho Cataluña y Aragón puede servir como espejo para todas las comunidades autónomas que puedan tener que enfrentarse" a brotes o transmisión comunitaria, incide el doctor.

Si bien ha reconocido la dificultad que experimentaron ciertas comunidades para su implementación –en relación al rechazo de los juzgados al confinamiento en Cataluña–, Simón ha apuntado que se están valorando acuerdos de aplicación más homogéneos entre comunidades autónomas, y ha remarcado el apoyo y colaboración del ministerio de Salvador Illa para que los jueces validen las medidas.

El director ha analizado la evolución del coronavirus en España, que en los últimos días ha registrado un importante aumento de casos. Aumento que configura una suave curva ascendente, en palabras de Simón, fruto de un aumento real de casos ligado al aumento en la detención.

Pese a que la evolución en Cataluña y Aragón se muestra favorable, el director ha puesto su mirada en la Comunidad de Madrid, que registra un alarmante aumento de los casos y cuenta con 1.000 hospitalizaciones, sitúandose a la cabeza del país por encima de Cataluña y Aragón. A pesar de que a nivel nacional la hospitalización relacionada con el coronavirus ronda el 3% – con 3.212 camas convencionales de hospital y 383 de UCI– y que indicaría que "ahora mismo no hay un riesgo inminente, ni muchísimo menos", Simón ha destacado que la situación varía en las zonas más golpeadas por la pandemia.

En el caso de Madrid, el doctor ha alertado que hay tres hospitales en los que comienza a preocupar su capacidad, aunque "no se está poniendo en jaque el sistema". Sobre el reducido 7% de asintomáticos en la comunidad –que Enrique Escudero se negó a reconocer, y acto seguido la cifra fue eliminada de la Consejería de Sanidad–, Simón ha evitado en esta ocasión comentar la cifra. "No voy a entrar en la discusión, más que nada porque ya se dijo todo", ha argumentado el doctor. "Tenemos que ver como evoluciona Madrid, está tomando medidas cada vez más potentes".

Sobre el número de fallecidos, Simón ha apuntado que el 66% de los muertos en la última semana se concentran en el jueves, viernes y sábado, y están asociados a los brotes en las residencias, con especial atención a Aragón, que notificaba el 50% del total de las defunciones en relación a dos brotes en sus residencias.

El número de sospechosos semanales se eleva a 95.000, lo que según el doctor indica un esfuerzo de detección importante, reforzada por el alto porcentaje de asintomáticos, entre el 60-70%, mientras que la reducida edad media –42 en mujeres, 39 en hombres– reflejaría la levedad de los casos.

Preguntado sobre las declaraciones de Extremadura, que ha asegurado que se encuentra en una "segunda ola", Simón se ha referido al término como una "cuestión semántica". Ante el incremento de casos, Simón reconoce que "sí, tenemos una segunda ola. No en algunas comunidades autónomas", aunque se muestra reticente a emplear esa definición.

"Que lo llamemos segunda ola, yo creo que es más bien una cuestión semántica. No creo que tengamos que buscar un término que nos genera más ansiedad de la cuenta. Estamos ante un incremento de casos, que podría ser, o podría no ser una segunda ola", ha argumentado Simón, que ha incidido en la variabilidad del peso en las diferentes comunidades en contraste con una hipotética situación generalizada en todo el territorio. “No voy a entrar en discusión de si estamos en una segunda ola, pero desde luego yo no me atrevería a calificar esto para nada como lo que vivimos en marzo y abril. Pero sí que es cierto que se está incrementando la transmisión en todas las comunidades autónomas”, ha zanjado.

Respecto a la inminente vuelta a los colegios a partir de septiembre, el director ha apuntado a los diversos protocolos de actuación y documentos elaborados entre el Ministerio de Sanidad y Educación, si bien ha comentado que en los próximos días se van a ultimas más reuniones. El doctor ha argumentado que las medidas que se tendrán que tomar no se pueden concebir como puntuales, y ha insistido en la necesidad de aprender a convivir con el virus hasta que haya una vacuna.

"Aprender a convivir con el virus implica aprender a volver a unas ciertas actividades sociales, educativas y laborales, de una manera diferente. Si es necesario cerrar colegios concretos, aulas concretas, grupos de alumnos concretos, se tendrá que hacer. Si se tiene que cerrar los colegios de una zona concreta, de una provincia concreta, o los colegios de toda España, se valorará si se tiene que hacer", ha analizado.

En cuanto a la prohibición de la Xunta de Galicia de prohibir fumar en espacios públicos, Simón ha comentado irónicamente que le parece bien "que no se fume en ningún sitio nunca”, si bien ha explicado que la medida está más enfocada al correcto uso de las mascarillas que a un peligro potencial para la propagación del virus.