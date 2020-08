PSOE, Cs y ERC critican a una diputada de Vox que comparte el discurso xenófobo del nacionalismo polaco

Publicada el 13/08/2020 a las 15:44 Actualizada el 13/08/2020 a las 16:07

Diputados de PSOE, Ciudadanos y ERC han cargado este jueves contra la diputada de Vox en el Congreso Rocío de Meer por compartir en redes sociales un vídeo en el que una política de Polonia clama contra la llegada de inmigrantes al país, informa Europa Press. "Hay una Europa fiel a sus raíces", aplaude la parlamentaria de Vox por Almería.

En su cuenta de Twitter, De Meer ha compartido un vídeo en el que se ve a una mujer defendiendo el "nacionalismo" en Polonia, sus leyes y sus valores. "Polonia no alimentará extranjeros mientras nuestros hijos pasen hambre", dice en un extracto del discurso, destacado por la diputada de Vox. El vídeo de la dirigente polaca compartido por De Meer cuenta con una traducción al español realizada por la organización 'Amanece Europa', que en su cuenta de Telegram comparte publicaciones que niegan el Holocausto o dirige mensajes a "los blancos del mundo".

“Podemos ser llamados populistas o racistas. No me me importa. Me importa mi familia y mi país”



Hay una Europa fiel a sus raíces. Que no se arrodilla ante la dictadura progre.



En la cooperación de esas naciones libres creemos. Sin que nadie venga a imponernos sus delirios. pic.twitter.com/bOa5GVLZYV — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) August 13, 2020

La dirigente polaca muestra su rechazo a las políticas de la Unión Europea y "sus cuotas de inmigración". "No son nuestro problema, ni nuestra cultura", defiende, proclamando que "Cristo" es su "Rey". "Nosotros somos la iglesia luchadora y lucharemos hasta el final. Cuando sea necesario estaremos allí para defender nuestra fe. Lo que sea que nos enfrentamos. Nuestro escudo es nuestra sagrada fe y nuestra arma es el nacionalismo", avisa.

Al difundirlo, la diputada de Vox proclama: "Hay una Europa fiel a sus raíces. Que no se arrodilla ante la dictadura progre. En la cooperación de esas naciones libres y soberanas creemos. Sin que nadie venga a imponernos delirios ideológicos". Esta publicación ha provocado la reacción de múltiples internautas. En respuesta a una de las críticas, De Meer defiende que "no es lo mismo emigrar que invadir", igual que no es lo mismo "buenismo que caridad". "Queréis salvar el mundo dejando morir a vuestro prójimo. Sacrificando vuestras naciones. Y no, eso no son las raíces de Europa", sostiene lamentando que "el globalismo ha hecho demasiado bien su trabajo".

"Cristo no pedía pasaportes"

Entre las críticas se encuentran diputados de diversos partidos políticos, como el diputado del PSC José Zaragoza, quien señala a Vox como "los hijos de Franco" y "los hijos de los golpistas". "¡Pero si a Vox las dictaduras os encantan!", emplaza. De la misma forma, su compañero en la bancada socialista Sergio Gutiérrez se pregunta "cómo se puede odiar tanto" y recuerda a la diputada de Vox que "Cristo no pedía pasaportes". "La Europa Cristiana que ellos defienden se basa en el sermón de la montaña: dar de comer al hambriento", sostiene el diputado por Toledo, que aprovecha para apuntar que "con estas personas son con los que quiere gobernar el PP".

También censura la publicación de la diputada de Vox el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien la tilda de "nazi". "Si hablas como un nazi, aplaudes a un nazi y divulgas propaganda nazi igual es que eres un nazi", apunta el diputado. También desde Ciudadanos su diputado Guillermo Díaz censura el comentario de Rocío de Meer, que ve como una "aberración" tanto por su contenido como por su procedencia. "'Las raíces de Europa' dice. Ni idea. Pero ni idea. Tenéis el mismo sostén intelectual que Podemos. Ninguno", reprocha aprovechando también para criticar al partido liderado por Pablo Iglesias.

Tras la polémica, De Meer ha compartido otro vídeo, esta vez de una entrevista al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en la que defiende el derecho de su país a decidir quién entra y quién no en sus fronteras y rechazando que por ello se les pueda calificar de "xenófobos". "Nadie puede quitarnos el derecho a decidir con quién queremos convivir", sostiene el dirigente húngaro, que subraya que si se permite que "cientos de miles" de personas entren en territorio de la Unión Europea sin controles "estás dando la oportunidad a las organizaciones terroristas para enviar a sus terroristas a Europa".