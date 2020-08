Reyero, abierto a comparecer en la Asamblea, asegura que intentarán evitar el "cierre total" de residencias

Publicada el 13/08/2020 a las 13:09 Actualizada el 13/08/2020 a las 13:19

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha asegurado este jueves que intentarán evitar el "cierre total" de residencias en la región porque "en muchas casos es contraproducente" para los residentes y se ha mostrado "abierto a dar explicaciones" en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

"No es bueno para los propios residentes y tenemos que ser capaces de mantener un equilibro entre la salud, y que no entre el virus en las residencias, pero que esto no cree problemas a personas que ya arrastran problemas cognitivos y de relación con sus familias", ha explicado en consejero en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

Sobre la situación de inmunidad en las residencias, Reyero ha detallado que hay un índice de inmunidad "muy dispar" porque hubo residencias muy afectadas con un índice aproximadamente del 95% y otras en las que apenas entró el virus, en las que ha asegurado "hay que prestar más atención ante los brotes".

En este sentido, ha recordado que la semana pasada el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció un avance de un estudio de inmunidad en el que se ha concluido una media un 61% de inmunidad en los residentes de la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntado por su postura sobre la ley que establece un plazo de 45 días para que aquellos que dejaron la residencias vuelvan a ocupar su plaza, ha señalado que esto "no es un capricho de la Comunidad de Madrid" y que ocurre porque "hay otras personas en lista de espera que no pueden acceder al servicio residencial".

No obstante, ha expresado que "entiende el temor de determinadas familias" y que la Comunidad de Madrid empezó a contabilizar este plazo a partir del 6 de julio, una vez finalizado el estado de alarma y las fases de desescalada.

Además, ha detallado que "esas propias normas se establecen caso a caso" y que "de manera excepcional" se podrá ampliar dicho periodo tras evaluar una "justificación de los familiares". "Estamos abiertos a considerar casos concretos para que no suponga la pérdida de la plaza", ha aseverado.

En cuanto a las listas de espera, ha desgranado que están en torno a 8.000 personas, pero que se trata de una "cifra dinámica" y que es "en función de las personas en situación de dependencia".