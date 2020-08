Publicada el 15/08/2020 a las 06:00

El ocio nocturno cierra sus puertas en España. Quizá aún quede una noche más de fiesta –mascarilla, gel y distancia mediante–, pero todo terminará cuando Sanidad publique el decreto y las comunidades autónomas transpongan la legislación a su ordenamiento regional. Así lo ha anunciado el ministro, Salvador Illa, en lo que supone la primera intervención del Gobierno estatal en una Sanidad descentralizada tras el fin del Estado de Alarma. Los empresarios de discotecas y bares de copas han asegurado que se encaminan a la "ruina total" y que el empleo de más de 200.000 personas, según cálculos del sector, está en peligro. Critican que el Gobierno haya anunciado la medida sin acompañarla de otras acciones de ayuda para unos negocios que a duras penas han podido subsistir durante la nueva normalidad. Sin embargo, la realidad epidemiológica es cruda: si bien el ocio nocturno no supone la mayoría de brotes que se han detectado en el territorio, sí son los que más positivos acarrean: un solo contagiado puede transmitir a muchas personas la enfermedad. Originan –aproximadamente, y teniendo en cuenta la volatilidad del dato– el 10% de ellos, pero los casos asociados han llegado a suponer la mitad de los encontrados, según ha explicado en varias ocasiones el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.



Los datos que comunica el Ministerio de Sanidad, a diferencia de Simón, no separan ocio nocturno y diurno: lo incluyen todo en la misma categoría. Los últimos datos disponibles muestran que se han detectado focos en 58 locales de ocio, pero con el mayor número de contagios: 1.700. Las reuniones familiares y fiestas particulares suponen 155 brotes, pero con menos positivos, 1.000. Basándose en estos datos, varias comunidades, como Aragón y Cataluña –duramente afectadas por el covid-19 tras el desconfinamiento– prohibieron la apertura de discotecas desde hace semanas. En el segundo caso, la justicia ratificó la decisión. Ahora, el Gobierno, con la aprobación de todas las autonomías, ha ampliado la medida a todo el territorio, junto a la prohibición de fumar en lugares públicos siempre que no se respete la seguridad. "Ahora un nuevo cierre total no es que nos coloque al borde del abismo, sino que estamos en la ruina total", ha señalado a Europa Press Joaquim Boadas, el secretario general de una de las asociaciones que aglutina a estas empresas, Spain NightLife. Ha lamentado que se tome la decisión más drástica de todas, en vez de ampliar las medidas de seguridad, reducir el aforo o invertir en campañas de concienciación.



Por otro lado, la asociación España de Noche, mayoritaria en el sector del ocio nocturno, ha anunciado nada más conocerse la noticia que está dispuesta a ir a los tribunales. Cifra en 25.000 las empresas afectadas, así como en 200.000 los trabajadores que quedan "absolutamente desprotegidos". Uno de sus portavoces, Juan Rambla, afirma que "es muy fácil salir y decir que se cierra un sector. Lo que hay que hacer es no pecar de improvisación y llevar a la vez un paquete de medidas". Propone varias: garantizar que todos los empleados pueden acogerse a ERTES hasta final de año, destinar ayudas del Fondo Europeo de Reconstrucción o limitar aún más los aforos. "Apenas hemos podido cubrir gastos hasta ahora", lamenta, "y encima, la medida es con tiempo indefinido".



Rambla lamenta la "criminalización" a la que, a su juicio, se ha sometido el sector, en ocasiones "injustamente". Pone dos ejemplos: uno, el episodio en la sala Kokun, de Torremolinos (Málaga), donde uno de los DJs escupió al público. No se trataba de una discoteca, sino de un local de ocio de día. En la discoteca La Posada de Babilonia, de Córdoba, donde se produjo un rebrote con decenas de afectados, "fue una celebración de una graduación con cena para unas 200 personas y de ellas solo 30 llegaron a la sala", por lo que el portavoz no entiende que se señalara al ocio nocturno. Y añade que en las comunidades donde ya se han cerrado estos establecimientos "no bajaron los contagios", por lo que no se trata de una medida eficaz.



Sin embargo, ningún epidemiólogo o experto en Salud Pública dirá que es la única medida a tomar para limitar la transmisión, pero sí que es una de las más importantes. Así lo defiende, por ejemplo, Fernando García, vocal de la junta directiva de la Asociación Madrileña de Salud Pública, que explica que "es muy difícil controlar los ambientes nocturnos". Se suman las características propias de los locales, espacios cerrados que dependen de un aforo considerable para sacar beneficios, con el comportamiento del público cuando acude a alguno de estos sitios. "Cuando bebes, tiendes a no mantener la distancia de seguridad, o a descuidar la mascarilla. Y la música está alta, así que hay que hablar fuerte": emitiendo más gotitas que durante una conversación a un volumen habitual. Episodios como el de Torremolinos, afirma, y su difusión, "han supuesto un descrédito al sector", aunque no se tratara de un local nocturno sino diurno.



García, en todo caso, llama a no creer que estas son las únicas medidas que se pueden tomar contra la debatida segunda ola del covid-19, que ha llegado antes de lo esperado. No es, ni siquiera, lo más importante, aunque cree que puede aportar. Lo vital sigue siendo lo de siempre, lo que no se cansan de repetir: una Atención Primaria fuerte y preparada par actuar como primera barrera ante el virus, y una plantilla de rastreadores preparada para atajar cualquier brote, y no contratados a posteriori cuando ya se produce transmisión comunitaria. En todo caso, cree que en comunidades como Madrid, que este viernes ha vuelto a comunicar los datos más altos del país en cuanto a número de positivos, hacen falta "medidas más drásticas", sobre todo en el sur, de limitación de la movilidad.



Más dudas sobre el tabaco



El epidemiólogo cree que, si bien la restricción del ocio nocturno es pertinente y necesaria, hay dudas sobre el potencial del tabaco a la hora de transmitir el virus, por lo que no cree en la eficacia de la prohibición que ha anunciado Illa este viernes. "Será un impacto mínimo o nulo, nadie ha demostrado que haya habido una transmisión significativa fumando en un ambiente exterior", explica. La medida, asegura, se ha tomado por el "principio de precaución", pero "hoy por hoy no hay evidencia científica que sostenga" que al expirar el humo se aumenta la carga de gotas, así como la distancia que recorren. Y "cualquier medida represiva tiene que tener fundamentos sólidos", defiende.



No es una cuestión de consenso entre los expertos. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) mantiene que sí que está demostrado que la expulsión del humo puede aumentar la carga viral que transmite un positivo. Sin embargo, no hay certezas sobre cómo interfieren con el virus los productos químicos que contiene el humo generado al prender un cigarrillo. García opina que, si se trata de estrechar el cerco sobre el tabaco por su evidente impacto sobre la salud, más allá del covid-19, hay otro tipo de medidas mucho más eficaces: prohibir fumar en los coches (por el impacto hacia los menores si se encuentran dentro del vehículo), subir los impuestos asociados a la cajetilla o limitar el consumo solo en las terrazas, donde los acompañantes del fumador pueden convertirse en fumadores pasivos.

