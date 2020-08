Simón urge a “reducir al máximo la transmisión” a dos semanas del inicio del curso escolar

Publicada el 17/08/2020 a las 19:08 Actualizada el 17/08/2020 a las 19:59

El director del CCAES, Fernando Simón, ha incidido este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad la necesidad de “reducir al máximo la transmisión” de coronavirus de cara al mes de septiembre, momento en el que se reanudará el periodo escolar mientras que el laboral recuperará su ritmo tras las vacaciones de agosto. “El problema de septiembre es que se van a juntar diferentes grupos poblacionales”, ha argumentado el doctor. “Tenemos que jugar de forma general y minimizar el riesgo potencial de esa mezcla”.

Ante los 16.000 nuevos casos registrados por el ministerio de Salvador Illa en los últimos tres días, Simón ha vuelto a incidir en que España experimenta una “suave curva”, con unos incrementos “por lo menos mucho más suaves que en marzo o en abril”. Sanidad registra 1.833 casos con fecha de diagnóstico de ayer, y 5.327 casos con inicio de síntomas en los últimos 7 días, de los cuales el 46% corresponden a dos comunidades autónomas: Cataluña –con 1.015 casos– y la Comunidad de Madrid –1.452–. El número de fallecidos en la última semana se sitúa en 24, un descenso que el doctor ha relacionado con el fin del episodio de brotes en las residencias de Aragón.

El número de casos importados desde el 11 de mayo se sitúa en 1.420, 163 en los últimos días. Una cifra que el director ha apuntado que “no es tan alta como podíamos esperar en un primer momento”. De estos casos, el 20% llegó a través de un vuelo comercial. En total, de 228 vuelos diferentes se han asociado 300 casos, mientras que el resto de casos llegaron a través de otros medios.

Datos que, aunque mantienen a España en la mencionada curva, preocupan al doctor de cara próximo mes. “16.000 no es una buena cifra. Nos gustaría estar en cifras mucho más bajas. Tenemos una curva suave, pero tenemos un incremento de casos.”, ha apuntado Simón, que ha reparado en las diferencias geográficas de la epidemia, si bien confía en que España será capaz de reducir los contagios para esas fechas: “Yo creo que si estamos a tiempo de controlar la transmisión”.

Ante la inminente vuelta al colegio, Simón ha apuntado que los protocolos de actuación llevan publicados desde hace meses, si bien ha deslizado que en los próximos días el Ministerio de Sanidad publicará una propuesta concreta de cómo actuar en caso de brote en los centros educativos. Sin embargo, el doctor ha incidido en la necesidad de realizar una inversión para que las medidas sanitarias puedan llevarse a cabo en el entorno escolar. “Es verdad que la implementación de estas medidas requiere inversión. Lo siento, pero requiere inversión. Si queremos separar a los niños, necesitamos más espacios o escalonarnos a lo largo del día. No podrán estar en grupos de 50, sino de 15 a 20. Si no se hace, los riesgos de infección son los mismos que en marzo, y por lo tanto no se controlará nada”, ha argumentado el director.

En cuanto el establecimiento de nuevas medidas decretadas por Salvador Illa el pasado 14 de agosto, Simón ha querido restarle importancia a las restricciones a los fumadores –orientadas al correcto uso de la mascarilla, más que a un riesgo de transmisión asociado– y ha apuntado que están enfocadas a establecer un marco más homogéneo entre comunidades autónomas. “Las medidas son muy lógicas y sensatas, y vienen a hacer más coherente lo que estamos haciendo a nivel nacional”, ha declarado el doctor.

Respecto a la carga de los centros hospitalarios, Simón ha remarcado que esta es baja, pero en algunos casos se “están observando situaciones que empiezan a generar un estrés en el personal médico”, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde en palabras de Fernando Simón, se encuentra la situación es “preocupante, está en la que estaba hace unas semanas Cataluña”. La mirada está puesta en el área metropolitana debido a su densidad demográfica, que dificulta la implementación de medidas de control. “Habrá que ver si es necesario hacer algo más necesario o no, tendremos que ver como se distribuye en Madrid y en sus zonas de influencia”, ha declarado Simón.

Actualmente se encuentran ingresados por coronavirus 4.124 pacientes, 3.650 de ellos en camas convencionales, y el 474 restante en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone 529 ingresos más que el jueves, donde la ocupación era de 3.212 camas y 383 en UCI. Además, en las últimas 24 horas se han registrado 569 ingresos y 150 altas hospitalarias

El doctor ha comentado brevemente las imágenes de la manifestación negacionista del virus que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de Colón. "La gente es lo suficiente inteligente como para saber el riesgo que puede tener", ha declarado el doctor. “No voy a entrar en valoraciones de los motivos de la convocatoria porque creo que no merece mucho la pena”.

El doctor ha deslizado que las vacunas que está desarrollando la Unión Europea podrían estar disponibles a finales de año, no antes de noviembre, y cuya producción se está realizando a la par que los estudios para garantizar su disponibilidad inmediata. Simón también ha comentado la evolución de la vacuna china CanSino, que ha obtenido hoy la patente de China, y de Sputnik V, la vacuna presentada por Rusia hace unos días. Sin embargo, estás tendrán que pasar los requisitos de la Agencia Europea de Medicamentos para que puedan estar disponibles en la Unión.