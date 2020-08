Publicada el 18/08/2020 a las 06:00

Un profesor de yoga que dice encarnar al pueblo, un ex entrenador de fitness que odia a los medios, un antiguo dirigente de Vox en Barcelona contra el “nuevo orden mundial”... ¿Cuáles son los mimbres del movimiento negacionista sobre el covid-19? infoLibre le pone la lupa a un magma que emergió visiblemente a la superficie el domingo en Madrid.

La concentración del domingo en la Plaza de Colón de Madrid fue convocada por Fernando Luis Vizcaíno Carles, según recoge la resolución de 10 de agosto de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se tomaba conocimiento de la misma y se establecían las condiciones en que debía celebrarse. El motivo de la manifestación está expuesto en el escrito remitido con anterioridad por Vizcaíno a la Delegación. Dice así, literalmente: “Rechazo a la violación de derechos fundamentales de la persona causada masivamente con motivo de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, y de sus actos de aplicación por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por las policías locales. Protesta por censura de prensa directa o indirecta impuesta por el gobierno, con violación del derecho fundamental de libertad de expresión y del derecho fundamental de libertad de prensa. Etc.”. El documento no hacía referencia a lo que acabó siendo el leit motiv de la concentración: el rechazo a la mascarilla.

La convocatoria preveía una asistencia “superior a 20 personas”, pero finalmente fueron unas 2.500, según la Delegación del Gobierno. Las imágenes de la misma muestran un incumplimiento generalizado de las obligaciones de llevar mascarilla y de guardar la distancia de seguridad, algo coherente con una manifestación basada en la negación misma de la pandemia. En una entrevista en la cadena Ser, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, afirmó que hubo “bastante descerebrados” que incumplieron las normas y anunció sanciones de “máxima dureza”, entre ellas a “algunos de los organizadores”, sin precisar cuáles.

Yoga y fitness

¿Quién es Fernando Luis Vizcaíno Carles? ¿Qué aliados tiene? ¿Con qué fuerza cuenta? ¿Cómo logró tan apreciable poder de convocatoria, hasta el punto de copar parte de la actualidad informativa en plena pandemia? La explicación reside –al menos en parte– en dos canales de Youtube, Revelión en la Granja y La Quinta Columna. Sus promotores son el ya mencionado Fernando Vizcaíno (Revelión en la Granja) y Ricardo Delgado Martín (La Quinta Columna), que se citan y apoyan mutuamente. Vizcaíno se presenta como “profesor de yoga tradicional” y “escritor accidental”, residente en Valencia.

Delgado, como “graduado universitario en estadística, máster [en] bioestadística", con estudios en “biología sanitaria, microbiología clínica, epidemiología e inmunología clínica”, realizados en la web de cursos online Euroinnova. También figura en su currículum haber sido entrenador de fitness. Delgado, apodado Valdivius, se presenta como “de Sevilla”. Es un apasionado del ejercicio físico.

“Somos el pueblo”

En la antesala de la concentración del domingo, tanto Vizcaíno como Delgado denunciaron que han tenido que abrir canales nuevos por el cierre de los originales Revelión en la Granja y La Quinta Columna. Los vídeos en los que hacen pública esta situación ilustran sus posiciones sobre la pandemia –“supuesta pandemia” o “falsa pandemia”, en sus palabras–. “Pensamos que puede ser orden directa del Ministerio del Interior, puesto que somos los dos canales que hemos globalizado en parte más bien la movilización del 16 de agosto”, señala Delgado.

Más contundente aún es Vizcaíno, en dos frases: “Nos están robando la libertad a todos”. “Nosotros somos el pueblo […]. Somos el pueblo y nos estamos cabreando”. A su juicio, lo que hay en juego es “es quizás la guerra más importante de la humanidad”. “La guerra de los de arriba, que son cuatro gatos, contra los de abajo, que somos muchísimos”, añade en un vídeo animando a asistencia a la concentración.

Ideas y aliados

El ideario de Vizcaíno y Delgado, cuyos mensajes también se difunden por canales de Telegram, se articula en torno al rechazo a las medidas de las autoridades, especialmente del Gobierno, y con énfasis en el uso de la mascarilla. La pandemia no es tal, a su juicio. Se trata de un montaje internacional para recortar libertades y crear un “nuevo orden mundial”. En su punto de mira están los medios de comunicación, los mass media o “mass mierda”, como los llama Delgado. Así se expresaba a través de Facebook durante la concentración, en un vídeo que ya no está disponible para todos los usuarios: “Medios de comunicación terroristas, terroristas mediáticos, que estáis matando y aterrorizando a la gente”. “Que se enteren, que vamos a por ellos, a por el ambiente psicópata, no queremos más psicópatas”. “El pueblo está hablando”. “Mi hija irá al colegio sin un bozal”.

El montaje gráfico que circulaba como convocatoria, difundido entre otros por el propio Delgado, abundaba en algunas de estas líneas: “Convocamos a todos los héroes del planeta contra los enemigos de la humanidad, los psicópatas de la nueva a-normalidad y sus secuaces del negocio del miedo; mafia política, grandes corporaciones y medios de comunicación […] Objetivo: defender a nuestras familias, proteger a nuestros hijos, recuperar nuestra libertad”.

Uno de los asistentes a la concentración fue, según El País, el agricultor antivacunas Josep Pàmies, popular en el mundillo de las teorías pseudocientíficas. Pàmies está relacionado con Luis de Miguel Ortega, abogado de la Fundación Terapias Naturales, organización que defiende la “evidencia científica de la homeopatía”.

Vizcaíno y Delgado colaboran estrechamente. Ambos comparten una campaña contra la vacuna de la gripe en residencias de mayores. Los dos han publicado un documento destinado a estos centros en el que afirman ser “periodistas independientes” y advierten de una “alta correlación estadística y científica entre las tasas de vacunación contra la gripe y las tasas de mortalidad por covid-19”. “Ustedes están advertidos frente a un nuevo gerontocidio”, señalan.

Solicitud de donaciones

Vizcaíno fue de los primeros en abrazar públicamente teorías conspirativas sobre el covid-19, al menos en España. El 21 de marzo publicaba en su web, en la que se presenta como “escritor accidental”, un artículo en el que señalaba que el coronavirus era una “manipulación extrema desde las más altas esferas de poder”. Las decenas de miles de muertos posteriores no le han hecho cambiar de opinión.

Los promotores de Revelión en la Granja y La Quinta Columna solicitan “donaciones” a través de sus canales de Youtube. Ni Vizcaíno ni Delgado respondieron a los requerimientos de infoLibre para este artículo.

Resistencia Democrática

Algunos elementos del discurso manado de estos canales, sobre todo los que atribuyen al Gobierno un deseo de instaurar un nuevo orden aprovechando la pandemia, presentan coincidencias con el de las organizaciones ultracatólicas que cebaron las protestas nacidas en el barrio de Salamanca [ver aquí información en profundidad]. No es extraño que uno de los más activos difusores del movimiento negacionista sea Resistencia Democrática, antes Movimiento Barrio Salamanca, una organización “anticomunista” nacida en las caceroladas de mayo en Núñez de Balboa, cuya cuenta de Twitter tiene más de 15.400 seguidores y utiliza el hashtag #YoSoyLaResistencia, expresión con la que el cantante Miguel Bosé animaba a asistir a la concentración del domingo.

Resistencia Democrática califica la pandemia como “plandemia”, ya que estaríamos ante de un plan para instaurar un “Nuevo Orden Mundial”, valiéndose de las vacunas, el chip ID2020 y el 5G, con los multimillonarios George Soros y Bill Gates como muñidores.



Este colectivo difunde además contenidos de “Médicos por la Verdad”, integrada por profesionales sanitarios, entre cuyos referentes están los doctores Natalia Prego Cancelo, María José Martínez Albarracín y Rafael Gazo Lahoz. Médicos por la Verdad, de la que no consta posicionamiento oficial a favor de la manifestación del domingo, ha sido señalada por medios como Newtral o Nius por difundir “bulos” o afirmaciones “falsas o engañosas” en relación con la evolución de la pandemia, los PCR, el uso de mascarillas o el tratamiento con dióxido de cloro.

Despertar Ciudadano

La denuncia de supuestas conspiraciones en torno a la pandemia tiene otro referente en el conocido como “Movimiento por el Despertar Ciudadano”, que califica la crisis sanitaria como una “falsa pandemia” y rechaza el uso de la mascarilla. Su presidente, Carlos Garcés, fue presidente de Vox en Barcelona. Este periódico trató de recabar el punto de vista de Garcés, sin éxito. Vox no responde a la pregunta de hasta cuándo fue Garcés presidente en Barcelona. Al menos lo fue hasta enero de 2017, como acredita la propia cuenta de Twitter de Vox. El movimiento de Garcés, que nace “contra el Nuevo Orden Mundial, en defensa de la vida y la libertad”, convocó una manifestación el 11 de julio en Madrid, pero finalmente fue desconvocada.

Garcés presenta como colectivo “amigo” al llamado “Movimiento 2020”, con más de 4.100 suscriptores en Youtube y una activa presencia en Telegram. El Movimiento 2020 es uno de los impulsores de la manifestación negacionista celebrada en julio en la plaza de Callao, en Madrid. “La pandemia es un pretexto que habéis utilizado para aniquilarnos, asustarnos, someternos y dividirnos […] Vuestra ansia malsana por ostentar más poder y dinero no van a prosperar, esta vez no. Sabemos que controláis los medios de comunicación de masas […] Sabemos que controláis lo que comemos”, señala el manifiesto de este movimiento.

Un nuevo “gran héroe mundial”

Circula profusamente por las cuentas y canales con contenido negacionista una entrevista en TVE con un médico del Hospital de El Escorial, llamado Luis de Benito, que negaba que la situación estuviera cerca de una saturación hospitalaria por la pandemia y se mostraba escéptico sobre la necesidad de una vacuna. Para Vizcaíno, De Benito es el “nuevo gran héroe mundial”, que “se la metió doblada a la televisión española”. El partido ultraderechista Democracia Nacional también difunde e su web el vídeo de la entrevista, bajo el título: “Médico habla claro en RTVE sobre la supuesta 'pandemia'”.

Es previsible que todo este conglomerado acabe alumbrando nuevas movilizaciones. Stop Confinamiento España, con más de 5.200 miembros en su canal de Telegram, difunde ya la convocatoria de una nueva manifestación en septiembre. La “plandemia” es, según esta cuenta, “uno de los mayores timos de la historia de la humanidad”.

Antes de la concentración del domingo, ya hubo otras, como la mencionada de Callao y una el 24 de julio, muy centrada en el rechazo a las mascarillas, en San Sebastián. El anhelo del movimiento es lograr una repercusión parecida a la que los negacionistas tienen en Alemania, donde lograron reunir a unas 15.000 personas en una manifestación en Berlín el 1 de agosto.

El investigador sobre tecnología Marcelino Madrigal, que ha observado el movimiento negacionista desde su nacimiento [ver aquí su blog y su cuenta de Twitter], considera que figuras como las de Fernando Vizcaíno o Ricardo Delgado, a pesar de su visibilidad, son los “amplificadores” de un movimiento más amplio, similar al ya muy extendido en Estados Unidos al calor del trumpismo, y que tiene como base el descontento social por la crisis, que previsiblemente se agravará. Madrigal destaca el peso del Movimiento 2020 y de Médicos por la Verdad, al tiempo que afirma que este tipo de discursos son fáciles de capitalizar por la extrema derecha.

