Simón lanza una dura advertencia: "Las cosas no van bien"

Publicada el 20/08/2020 a las 19:40 Actualizada el 20/08/2020 a las 19:52

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha empleado este jueves unos minutos en su rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad para enviar un mensaje directo: “Qué nadie se confunda, las cosas no van bien. Seguimos teniendo transmisión, y cada día tenemos más”, ha advertido el doctor. “Si seguimos dejándola, vamos a tener muchos hospitalizados. Esto no podemos dejar que siga”.

El doctor ha advertido que, pese a que el porcentaje de hospitalizados es muy bajo –alrededor del 4%, frente al 55% del pico de la pandemia–, un gran número de contagios puede hacer que esa relación provoque un alto estrés en los centros hospitalarios. “Un 4% de 1.000 casos son 40. De 100.000 casos, son 4.000. Las cosas cambian a medida que cambia la situación”, ha apuntado Simón, que muestra preocupación por la presión en los centros hospitalarios en Madrid aunque no hay riesgo de colapso. “Madrid es la comunidad que tiene un mayor incremento de casos, 30% de los casos detectados”, ha informado el doctor. “Después de Aragón es la comunidad que más fallecidos está notificando. Es el centro de la diana, pero no es la única”.

El Ministerio de Salvador Illa ha registrado este jueves 3.349 nuevos casos y ha añadido 7.000 positivos a la cifra total, que se sitúa en 377.906, aunque Simón ha vuelto a señalar a un repunte “suave”. En la última semana han fallecidos 122 personas frente a las 131 notificadas este miércoles, aumentando a 28.213 la cifra total de fallecidos, mientras que la letalidad se sitúa en torno al 0,4%. Los ingresos hospitalarios aumentan a 1.407 en los últimos siete días, 364 en la Comunidad de Madrid, y de ellos 90 han requerido ingreso en UCI. La edad media sigue descendiendo y se sitúa en 39 años en las mujeres y 37 años en los hombres, aunque si nos centramos en los últimos días, esta baja a 35 años.

El número de PCR diarias sigue aumentando y ha superado las 60.000, 428.000 en la semana previa. “Estamos haciendo un número muy elevado de PCR. Esto implica que estamos detectando mucho”, ha señalado Simón, que ha destacado que su realización se centra en zonas con alto riesgo de transmisión.

Simón ha decidido este jueves dedicar menos tiempo de su intervención para ofrecer datos de la evolución de la pandemia en España, y ha puesto en valor su figura pública para concienciar a los más jóvenes. Ha invitado a otros referentes a que colaboren para reducir la transmisión. “Aquellos que tenemos la posibilidad de cambiar a la población, creo que tenemos que concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Sabéis que no tengo redes sociales, pero sé lo que es un influencer”, ha bromeado.

El doctor ha remarcado la capacidad de estas figuras de reducir el impacto de la transmisión comunitaria. “Hay muchos influencer con una visibilidad muy grande que pueden tener ayudar a cambiar la situación”. Sin embargo el doctor apunta también a los negacionistas de la pandemia, en referencia a la polémica manifestación de Colón, impulsada entre otros por el cantante Miguel Bosé. “No podemos dejar que los que no sepan sobre este virus tengan más influencia que los que sí saben“.

Con 1.126 brotes activos, el ocio nocturno sigue siendo el mayor foco de contagios. “Hemos comenzado con los temporeros. Los empresarios y los trabajadores están haciendo un esfuerzo para que dejen de ser el problema que llegaron a ser. Se ha conseguido reducir drásticamente el impacto de estos brotes. Se ha conseguido reducir la transmisión comunitaria en Lleida y Aragón. Lo siguiente fue el ocio nocturno asociado a las vacaciones. Hay maneras de ir de fiesta”, ha apuntado Simón, que insiste en que “no hay que criminalizar a nadie, pero tenemos que dar un paso más allá. No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar. Si el volumen total es muy grande, esa proporción baja representará muchos casos. Tenemos que empezar a tomarlo de nuevo muy en serio”.

Uno de los principales indicadores de la evolución de la pandemia, la positividad, sigue incrementando en España y se sitúa en el 7%, aunque hay diferencias en las distintas zonas geográficas. “Va pareja a la expectativita de las zonas. Zaragoza ha tenido unas positividades muy altas, asociadas a barrios concretos, que subían la media del resto de la zona”, ha indicado Simón. “Ha habido algunas comunidades autónomas que han superado al 20%. En otros lados ha habido zonas con 0,5%. Hay transmisión muy grande, pero es cierto que, si centramos los esfuerzos diagnósticos en las zonas de expectativa de infección, la positividad sube”.

A dos semanas del inicio del curso escolar, preocupa la situación en los colegios. Sindicatos y profesores señalan la falta de medios y de organización para establecer una vuelta segura a las aulas, y que ha llevado a la huelga a los docentes. Sin embargo el director ha argumentado que “hay margen de actuación en los colegios para que apliquen los protocolos de Sanidad”. “Hay margen en las comunidades autónomas para que aporten los recursos necesarios para hacerlo. Hay margen en el Ministerio para elaborar más protocolos y guías de prevención previas. Y todo esto se está haciendo”, ha incidido Simón, que insiste en la necesidad de garantizar la educación. “No podemos tener a nuestros niños in estudiar. No podemos comprometer la competitividad. No podemos hacer que dos promociones no tengan un nivel de educación que cualquier otra. Tenemos que minimizar ese riesgo”.

Sin embargo, ha cargado contra las soluciones basadas en la docencia online y ha puesto en foco en la brecha digital. “Es fácil proponer docencia online para los que tengan recursos que puedan hacerla. Y no es lo mismo el niño que tiene habitación, ordenador y WIFI, que quien comparte habitación con su familia y no tiene. La educación no solo implica conocimientos, también implica relaciones sociales. No podemos pensar que todos nuestros niños pueden aprovechar de la misma manera la educación fuera de los centros educativos”, ha argumentado.